"Много хора вкараха дядо ми в ада": Внучката на Тръмп с емоционална реч

К ай Тръмп, дъщеря на Доналд Тръмп-младши и внучка на бившия президент Доналд Тръмп, говори на Националната конвенция на Републиканската партия в сряда вечерта.

Кай Тръмп, най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп-младши, се обърна към делегатите - и към националната телевизионна аудитория.

„Говоря днес, за да споделя онази страна на дядо ми, която хората не виждат често“, каза тя.

„За мен той е просто един нормален дядо. Той ни дава бонбони и сода, когато родителите ни не гледат. Той винаги иска да знае как се справяме в училище. Когато влязох в списъка на отличниците, той каза на приятелите си колко се гордее с мен”, допълни Кай.

Donald Trump's teenage granddaughter, Kai Trump, speaks about her 'normal grandpa' at the Republican National Convention

„Той ми се обажда по средата на учебния ден, за да ме попита как преминава деня ми и ми разказва всичко за своя ден“, разказа тя.

„Много хора вкараха дядо ми в ада, а той все още стои на краката си. Дядо, ти си вдъхновение и аз те обичам“, посочи още тя.

„Той е много грижовен и любящ. Наистина иска най-доброто за тази страна и ще се бори всеки ден, за да направи Америка отново велика“, категорична бе Кай.

„За мен е чест да говоря на Националната конвенция на Републиканската партия“, написа тя по-рано в социалните мрежи.

Девойката публикува снимка на бившия президент и избрания от него за вицепрезидент сенатор Джей Ди Ванс.

Кай Тръмп е 17-годишната дъщеря на Доналд Тръмп-младши и Ванеса Тръмп. Тя е и най-голямата от 10-те внуци на Тръмп.

Като една от внучките на бившия президент тя не е чужда на това да бъде в светлината на прожекторите.

По време на управлението на Тръмп тя присъства на събития като встъпването му в длъжност и търкалянето на великденските яйца в Белия дом.

