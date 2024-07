"Харесвате Лара, нали?": Двойната роля на снахата на Доналд Тръмп

М иналият вторник, преди куршум да прониже ухото му, Тръмп беше заобиколен от семейството си на сцената на митинг в голф курорта си в Дорал, Флорида. Един по един той викаше внуците си и тримата си сина: Дон-младши, Ерик и Барън.

След това бившият президент спомена един член на семейството, който не беше там този ден.

"Харесвате Лара, нали?" - попита той тълпата, звучейки като търговец на представяне на продукт. "Лара е само ръководител на Републиканската партия" - каза той за съпругата на Ерик. "Тя е възходяща".

Бързото издигане на Лара Тръмп - от аполитичен телевизионен продуцент на таблоиди до шеф на партията - е на показ тази седмица, когато републиканците се събират в Милуоки, за да номинират г-н Тръмп. Като съпредседател на партията тя е и домакин на този четиридневен Тръмп-фест, пише New York Times.

В понеделник тя седна точно зад своя тъст, когато той се появяви за първи път след покушението. Във вторник тя говори повече от 20 минути, което е много повече от времето, което получиха на сцената избрани служители като Кристи Ноем, Глен Янгкин или дори Марджъри Тейлър Грийн.

"Знам какво чувате там за Доналд Тръмп", каза тя в речта си, целяща да се хареса на скептиците на Тръмп. "Но когато погледна Доналд Тръмп, виждам един прекрасен баща, свекър и, разбира се, дядо на двете ми малки деца, Люк и Каролина."

Вероятно точно това е имал предвид Тръмп, когато през март я подтикна да приеме работата. През изминалото време 41-годишната Лара се превърна в един от най-видимите защитници в медиите, придавайки усмихнат вид на някои от най-мрачните аспекти на кампанията на тъста си за Белия дом.

Но с голямото излъчване идва и голям риск - поне в орбитата на Доналд Тръмп. Помощниците, които не успяват да изпълнят визията му, могат да бъдат изхвърлени настрана; някои от тях, които успяват, се оказват обвиняеми.

Лара Тръмп признава необичайния двоен натиск да бъде едновременно служител и снаха. Ако г-н Тръмп иска от нея помощ за подкопаване на изборите, какво би направила тя?

"Условията са повишени в много отношения", каза тя, когато я попитаха в интервю за "Ню Йорк Таймс" миналата седмица.

"Винаги казвам на Ерик: "Надявам се да спечелим. Не знам какво ще е положението ми в семейството!" - пошегува се тя с нервен смях.

Преди шест месеца Тръмп я помоли да се кандидатира за съпредседател на Националния комитет на Републиканската партия, който контролира изборния механизъм на партията, нейните финанси и организира конгреса.

"Когато той ми се обади и ми каза първоначално за това, бях шокирана", каза тя. В миналото е помагала в президентските му кампании, но според нея това е "голяма работа".

Винаги е имало борба за власт между г-н Тръмп и Р.Н.К., която от 2017 г. се ръководи от Рона Макданиел. Той искаше там да е някой от неговите хора. Но Лара Тръмп беше разтревожена.

"Вероятно трябва да правите нещата в живота, които ви плашат", каза тя, обяснявайки защо е казала "да".

През март Макданиел беше изтласкана и Лара Тръмп беше единодушно избрана за съпредседател заедно с Майкъл Уотли, партиен служител от Северна Каролина. Критиците на г-н Тръмп заявиха, че той се опитва да използва партията, за да плаща личните си съдебни сметки. Г-жа Тръмп и г-н Уотли незабавно уволниха десетки служители и на практика сляха организацията с кампанията на г-н Тръмп през 2024 г. Сега всичко е под негов контрол.

Daughter-in-Law and Party Chief: Lara Trump’s Dual Roles: Since taking the helm at the R.N.C. in March, Donald J. Trump’s daughter-in-law has put a smiling spin on some of the darkest aspects of his campaign for the White House. https://t.co/o9lv7O8Y4T pic.twitter.com/gSCGxVJ4wQ