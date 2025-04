Глобални пазари под натиск: Исторически сривове и растящ страх от рецесия

А зиатските борси преживяха драматичен срив в понеделник — от Шанхай до Токио и Хонконг индексите отчетоха исторически спадове, достигайки нива, невиждани от десетилетия. Причината за тази нестабилност остават митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, които продължават да разтърсват световните пазари, пише ВВС.

Индексът Shanghai Composite спадна с над 8% в определен момент, Hang Seng в Хонконг се понижи с повече от 13%, а японският Nikkei 225 затвори със загуба от 7,8%. Един анализатор определи пред BBC случващото се като "кървава баня".

Европейските пазари

В Европа фондовите пазари започнаха седмицата със сериозни спадове. Британският FTSE 100 първоначално се срина с цели 6%, преди да се възстанови до спад от 3,5%. Германският DAX, френският CAC 40 и италианският FTSE MIB също отчетоха понижения от около 6%.

Сред най-засегнатите компании на FTSE 100 бяха индустриалните гиганти Babcock, Rolls-Royce и Melrose, както и инвестиционни дружества и Barclays Bank, чиято силна експозиция към САЩ увеличи опасенията сред инвеститорите, пише The Guardian.

Пазарните сътресения се засилиха и от понижаването на цените на суровините. Цената на суровия петрол Brent падна с над $10 до $63,84, като това доведе до спад в акциите на енергийните компании – BP загуби още 5% от стойността си, а Shell почти 6%. За разлика от тях златото се покачи леко до $2362, затвърждавайки позицията си на сигурен актив, особено след като стойността му се е удвоила от 2020 г. насам.

China imposed a 34% tariff on all U.S. goods starting April 10, 2025, in retaliation to Trump’s 54% tariffs on Chinese imports. This targets U.S. agriculture, energy, and tech, contributing to a 20% stock drop, a 4.2% USA unemployment, fears of a global recession.#TrumpTariffs pic.twitter.com/DQmiXDpIzJ