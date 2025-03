"Рибата на Страшния съд": Предвестник на бедствия или научна мистерия?

Н еотдавнашните наблюдения на рядката риба гребло, наричана „Рибата на Страшния съд“, накараха всички да говорят, а мозъците им да се замислят. Това дълбоководно създание, което има дълго, подобно на лента тяло и блестящи сребристи люспи, е забелязано близо до бреговете на Баха Калифорния Сур, Мексико, което предизвика вълнение в социалните мрежи.

Редките появявания на рибата близо до повърхността отдавна се свързват с предстоящи природни бедствия, особено земетресения и цунами. Това вярване е дълбоко вкоренено и в японския фолклор и накара мнозина да се запитат дали тези скорошни появявания не са предвестник на гибел.

A deep-sea creature rarely seen by humans called the oarfish has washed ashore in Mexico!



Legend has it that this mysterious “doomsday fish” only emerges from the ocean’s depths when disaster is near 👀

pic.twitter.com/NciJ7jbEbo