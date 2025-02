Бункерът на Страшния съд е тайно инсталиран в имот в Нова Зеландия

З а първи път е потвърдено, че подземен бункер, известен като бункера на Страшния съд, е построен в Нова Зеландия от американската компания Safe. Основателят на Safe, Алберт Корби, потвърди проекта, но не разкри местоположението на бункера.

Цената на бункерите започва от 1 милион щатски долара (приблизително 1,75 милиона новозеландски долара).

Това потвърждение идва след години на спекулации, че супербогати технологични предприемачи от Силициевата долина инвестират в бункери за оцеляване в Нова Зеландия.

Апокалиптични страхове

Темата за апокалиптичните страхове и подготовката за края на света е популярна сред някои богати инвеститори и технологични предприемачи. Автори като Марк О'Конъл са писали за интереса на заможни личности като Питър Тийл и Илон Мъск към идеята за оцеляване в случай на апокалипсис, като Нова Зеландия често е споменавана като привлекателно място за това.

Други проекти за бункери

В други части на света, като Южна Дакота, САЩ, съществуват големи проекти за бункери, като Vivos XPoint, които предлагат подземни убежища за хора, подготвящи се за края на света. Тези бункери са способни да настанят хиляди души и са проектирани да осигурят условия за оцеляване в продължение на месеци.

Какво представляват бункерите?

Тези бункери са проектирани да осигурят сигурност и комфорт в случай на природни бедствия, ядрени атаки, пандемии или социални сътресения. Вътре се намират всичко необходимо за оцеляване – от подземни жилища, хранителни запаси и водоснабдяване до модерни системи за пречистване на въздуха и автономни източници на енергия. Много от тях разполагат със специални удобства като басейни, кина, фитнес зали и дори лични библиотеки. Тези бункери се изграждат на отдалечени и труднодостъпни места, често под земята, за да осигурят максимална защита от всякакви заплахи.

Apocalypse now: Doomsday bunker secretly installed on New Zealand property – confirmed, via @nzherald https://t.co/fnKF4Ek2zb