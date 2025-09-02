Свят

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

„Морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да е там“

2 септември 2025, 14:24
Posidonia oceanica
Източник: iStock

Д окато малки частици пластмаса замърсяват океаните ни, естествените ливади с морска трева улавят микропластмасата и я връщат на плажовете под формата на „топки на Нептун“, предаде ВВС.

Тези топки, известни като Posidonia oceanica, са кръгли, плътни снопове морска трева, срещащи се предимно в Средиземно море. От векове Posidonia се използва за опаковане, спално бельо и дори изолация на къщи.

Но изследователи от университета в Барселона откриха, че топките изпълняват още една функция: почистване на морското дъно от пластмаса.

Микропластмасите – частици по-малки от 5 мм – често идват от найлонови торбички, бутилки и риболовни мрежи. Те могат да увредят здравето ни, засягайки костите, мозъка и хормоните. Макар по-голямата част от замърсяването да идва от сушата, океанът, включително ливадите с морска трева, действа като естествен „филтър“.

„Posidonia забавя движението на водата, докато тече покрай нея“, обяснява Анна Санчес-Видал, водещ автор на изследването. „В ливадите с морска трева теченията са по-слаби, така че те улавят въглерод и седимент и служат като убежище за биоразнообразието.“

Тези подводни ливади обаче натрупват и по-високи концентрации на пластмаса. Годишно между 1,15 и 2,41 милиона тона пластмаса се вливат в моретата от реките. Когато реките достигнат районите с Posidonia, част от пластмасата се улавя и се натрупва.

През есента листата на морската трева капят и създават влакнести нишки, които се заплитат в плътни топки. „Докато се движат, те пренасят пластмасата, преплетена във влакната“, казва Санчес-Видал. Изследователите изчисляват, че ливадите могат да уловят около 900 милиона пластмасови фрагмента в Средиземно море всяка година.

През 2018 и 2019 г. екипът изследва топки на четири плажа на остров Майорка. На Sa Marina, Son Serra de Marina, Costa dels Pins и Es Peregons Petits пластмасови частици са открити в половината от пробите, до 600 фрагмента на килограм морска трева. Само 17% от топките съдържаха пластмаса, но когато е имало, тя е била плътно натъпкана – до 1500 частици на килограм. Плътните топки се оказват по-ефективни при улавяне на пластмаса.

„След публикуването на нашата статия, много хора ми изпращаха снимки на огромни топки на Нептун“, казва Санчес-Видал. Те съдържали дамски хигиенни материали и мокри кърпички – материали с високо съдържание на целулоза, които потъват. „Не очаквах да получавам такива снимки от всички“, шегува се тя.

Бурните морета могат да изместят топките от дъното, като някои остават в по-дълбоки води, а други се изхвърлят на плажа.

Морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да е там“, казва Санчес-Видал.

Тя подчертава обаче, че топките на Нептун не са решение на проблема с пластмасата. „Не трябва да ги гледаме като средство за почистване на морето. Те носят влага и хранителни вещества на плажа. Ако ги премахнем, разрушаваме плажната екосистема“, предупреждава изследователката.

Морските треви по света са в упадък – глобалната площ, която покриват, е намаляла с 29% от края на 19-ти век. Те са застрашени от замърсяване на водата, развитие на бреговата линия, инвазивни видове, повишаване на температурите на океана и покачване на морското равнище. В източното Средиземноморие Posidonia oceanica е застрашена от горещи вълни и индустриално замърсяване, а свързан вид в Австралия, Posidonia australis, също е в упадък.

Въпреки това, усилията за възстановяване продължават – като морската гора на Червената Електрика в Испания и проекта Posidonia Gardeners в Сицилия и Малта. Ливадите с морска трева предоставят важни екосистемни услуги – подобряване на качеството на водата, абсорбиране на въглерод, защита на бреговете и убежище за морски видове.

„Но засаждането на морска трева навсякъде не е решение за пластмасата. Истинското решение е в източника – да спрем пластмасата да навлиза в морето, а това означава намаляване на нейното производство“, подчертава Санчес-Видал.

Източник: BBC    
Морска трева Топки на Нептун Микропластмаса Замърсяване на океаните Почистване на морето Posidonia oceanica Средиземно море Екосистема Намаляване на пластмасата Опазване на околната среда
