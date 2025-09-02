Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Д окато малки частици пластмаса замърсяват океаните ни, естествените ливади с морска трева улавят микропластмасата и я връщат на плажовете под формата на „топки на Нептун“, предаде ВВС.

Тези топки, известни като Posidonia oceanica, са кръгли, плътни снопове морска трева, срещащи се предимно в Средиземно море. От векове Posidonia се използва за опаковане, спално бельо и дори изолация на къщи.

Но изследователи от университета в Барселона откриха, че топките изпълняват още една функция: почистване на морското дъно от пластмаса.

Микропластмасите – частици по-малки от 5 мм – често идват от найлонови торбички, бутилки и риболовни мрежи. Те могат да увредят здравето ни, засягайки костите, мозъка и хормоните. Макар по-голямата част от замърсяването да идва от сушата, океанът, включително ливадите с морска трева, действа като естествен „филтър“.

„Posidonia забавя движението на водата, докато тече покрай нея“, обяснява Анна Санчес-Видал, водещ автор на изследването. „В ливадите с морска трева теченията са по-слаби, така че те улавят въглерод и седимент и служат като убежище за биоразнообразието.“

Тези подводни ливади обаче натрупват и по-високи концентрации на пластмаса. Годишно между 1,15 и 2,41 милиона тона пластмаса се вливат в моретата от реките. Когато реките достигнат районите с Posidonia, част от пластмасата се улавя и се натрупва.

През есента листата на морската трева капят и създават влакнести нишки, които се заплитат в плътни топки. „Докато се движат, те пренасят пластмасата, преплетена във влакната“, казва Санчес-Видал. Изследователите изчисляват, че ливадите могат да уловят около 900 милиона пластмасови фрагмента в Средиземно море всяка година.

През 2018 и 2019 г. екипът изследва топки на четири плажа на остров Майорка. На Sa Marina, Son Serra de Marina, Costa dels Pins и Es Peregons Petits пластмасови частици са открити в половината от пробите, до 600 фрагмента на килограм морска трева. Само 17% от топките съдържаха пластмаса, но когато е имало, тя е била плътно натъпкана – до 1500 частици на килограм. Плътните топки се оказват по-ефективни при улавяне на пластмаса.

🌊 If you take a walk along the beach after a storm surely you happen to see many brown balls that like flowers adorn the beach. They are skeins of fibers of dry leaves of the ocean posenia algae that the current tears and throws them on the beaches .🌊 pic.twitter.com/WlLLUNcgyW — Maria Grieco (@MariaGr90938185) August 29, 2025

„След публикуването на нашата статия, много хора ми изпращаха снимки на огромни топки на Нептун“, казва Санчес-Видал. Те съдържали дамски хигиенни материали и мокри кърпички – материали с високо съдържание на целулоза, които потъват. „Не очаквах да получавам такива снимки от всички“, шегува се тя.

Бурните морета могат да изместят топките от дъното, като някои остават в по-дълбоки води, а други се изхвърлят на плажа.

„Морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да е там“, казва Санчес-Видал.

Тя подчертава обаче, че топките на Нептун не са решение на проблема с пластмасата. „Не трябва да ги гледаме като средство за почистване на морето. Те носят влага и хранителни вещества на плажа. Ако ги премахнем, разрушаваме плажната екосистема“, предупреждава изследователката.

Морските треви по света са в упадък – глобалната площ, която покриват, е намаляла с 29% от края на 19-ти век. Те са застрашени от замърсяване на водата, развитие на бреговата линия, инвазивни видове, повишаване на температурите на океана и покачване на морското равнище. В източното Средиземноморие Posidonia oceanica е застрашена от горещи вълни и индустриално замърсяване, а свързан вид в Австралия, Posidonia australis, също е в упадък.

Въпреки това, усилията за възстановяване продължават – като морската гора на Червената Електрика в Испания и проекта Posidonia Gardeners в Сицилия и Малта. Ливадите с морска трева предоставят важни екосистемни услуги – подобряване на качеството на водата, абсорбиране на въглерод, защита на бреговете и убежище за морски видове.

„Но засаждането на морска трева навсякъде не е решение за пластмасата. Истинското решение е в източника – да спрем пластмасата да навлиза в морето, а това означава намаляване на нейното производство“, подчертава Санчес-Видал.