Откриха колата на изчезналия актьор Джулиан Сандс, но от него няма и следа

А втомобил, собственост на британския актьор Джулиан Сандс е открит в близост до мястото, от което се смята, че той е изчезнал в планините на Южна Калифорния, но от него няма и следа, предадоха Ройтерс и Би Би Си.

Сандс е в неизвестност от миналия петък, след като е тръгнал на поход в заснежените планини Сан Габриел, северно от Лос Анджелис.

Американски актьор изчезна, издирват го с хеликоптери и дронове

Лошите условия възпрепятстват издирването, а спасителните екипи казват, че няма "категорично установен краен срок" за приключване на мисията.

Julian Sands’ phone data reveals last known movements of missing actor https://t.co/OIpXw4BMx6

Сандс, който е на 65 години, е известен с роли в популярни филми и сериали, сред които са "Стая с изглед", "24", "Смолвил".

От шерифската служба на окръг Сан Бернандино казаха, че автомобилът му е бил на паркинг, на който се смята, че го е оставил преди да се отправи на похода.

Семейството на Джулиан Сандс е прибрало колата, добавят от полицията.

Спасителите обясниха, че зимните условия продължават да възпрепятстват усилията им и те чакат да започнат ново наземно претърсване на района.

Приятели на актьора изразиха притесненията си, след като изчезването му беше потвърдено.

Authorities say there’s ‘no hard deadline’ for calling off search for Julian Sands https://t.co/1Ka8wSiqwf