Мистерия: Самолет падна в Алабама, има кръв – няма ранени

С амолет катастрофира в поле в щата Алабама и сега властите са изправени пред повече въпроси, отколкото отговори, след като самолетът е намерен празен, а пилотът не може да бъде открит никъде, пише списание PEOPLE.

Доброволческата пожарна служба на Елбърта е била уведомена около 10:00 ч. местно време в петък (27 юни) за катастрофа с малък самолет Чесна 182. Самолетът се е разбил в поле и се е преобърналв окръг Болдуин, разположен на брега на Мексиканския залив, точно на изток от Мобил.

Смята се, че едномоторният самолет първоначално се е разбил по някое време вечерта в четвъртък (26 юни). Властите съобщиха на медиите, че когато са пристигнали на мястото на инцидента са

открили счупено стъкло и кръв в двуместния самолет, но пилотът е в неизвестност.

A small Cessna 182 aircraft crashed in a Elberta, Alabama.



Emergency responders found the aircraft damaged with visible blood inside the cockpit, but no pilot or passengers were located at the scene.



PC: Elberta Fire Department#planecrash pic.twitter.com/3yKPkbnjsb