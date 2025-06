Пътници гасиха пожар в самолет с бутилирана вода

П аникьосани екипаж и пътнци на Hong Kong Airlines се втурна да потуши пожар, използвайки бутилки с вода, след като се съобщава, че е избухнал пожар в багажното отделение, което се намира над пътническите по време на полет, пише сайтът AeroTime.

Hong Kong Airlines потвърди пред местните медии, че

пожарът на борда на Airbus A320-200 е бил успешно потушен и полет HX115 е кацнал безопасно

на международното летище Фуджоу Чанъл (FOC) в Китай.

Видео, публикувано в социалните медии на 20 март 2025 г., показва членове на екипажа и пътници, които се надпреварват да потушат пламъците, докато пилотът е предприел аварийно кацане.

#BREAKING #HongKong Airlines confirmed that flight HX115 was diverted to #Fuzhou due to a fire in the luggage rack in the cabin of the passenger plane during the flight on Mar. 20, and has now landed safely. The fire was also successfully extinguished. #Airbus pic.twitter.com/Jg1Eitolzd