Пияна пътничка в самолет: Не искам да седя до ши*ана дебела жена

П ътничка в самолет изпадна в пиянска криза и започна да буйства, след като е била принудена да седне до „една скапана дебела жена“ по време на вътрешен полет в САЩ, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daiy Mail).

32-годишната Лиана Пери многократно е дърпала косата на друга пътничка, плюла в лицето ѝ и я е ритала в самолет на Southwest Airlines на летище Ла Гуардия в Ню Йорк, преди да отлети за Канзас Сити рано в понеделник сутринта.

Няколко клипа показват жената, нюйоркска художничка, работила с известни компании, да крещи на неидентифицираната пътничка за теглото и дрехите ѝ.

„Пияната пътничка“, която имаше дълга черна коса и носеше червена бейзболна шапка и изцяло черно облекло, влезе в словесна конфронтация с другата жена, преди нещата да прераснат във физически сблъсък.

След това тя хвана косата на другата жена и изкрещя: „Млъкни, по дяволите, не ме пипай!“. След това няколко души се намесиха, включително двама служители на Southwest и друг пътник, в опит да деескалират ситуацията. Служителка се обади на друг служител по телефона и многократно помоли жената да пусне косата на другата пътничка, но тя отказа, докато се усмихна хитро.

Пияната пътничка извика:

„Дори не докосвам косата ѝ, кучко“,

докато се държеше за косата на жената и се усмихваше. Пътник, който записа напрегнатата сцена, каза, че жената е била толкова агресивна, че дори „събори очилата на служителката на Southwest“.

