Загадъчно неразположение на борда: Пътници и екипаж със замайване и гадене по време на полет до Мумбай

Н ай-малко 11 души, включително шестима членове на екипажа, са почувствали замайване и гадене по време на полет на Air India от Лондон до Мумбай в понеделник, съобщиха източници, пише Times of India.

Air India потвърди инцидента, но уточни, че само петима пътници и двама членове на екипажа са се почувствали зле.

Полетът AI-130 е изпълнен със самолет Boeing 777. Самолетът, който е подложен на засилен контрол след инцидента в Ахмедабад, е Boeing 787 Dreamliner.

Причината за неразположението се разследва. Недостатъчното подаване на кислород, което може да доведе до хипоксия, може да причини гадене и замайване по време на полет, както и хранително отравяне.

At least 11 persons, including six cabin crew members, felt dizzy and nauseated on an #AirIndia flight from #London to #Mumbai, said sources. Air India confirmed the incident but said only five passengers and two crew members took ill.



