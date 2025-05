Два гълъба предизвикаха хаос на борда на самолет на Delta

П олет на Delta Air Lines беше отложен два пъти в събота следобед, 25 май, след като два гълъба предизвикаха хаос на борда на самолета. Първият гълъб започна да лети из кабината малко след качването на стюардесите и пътниците, поради което самолетът се върна на портата. След като наземният екипаж успя да отстрани първата птица, самолетът започна да рулира за излитане, но се появи втори гълъб, принуждавайки полета да се върне обратно, предаде ABC News.

Според видеоклип, заснет от пътника Том Кау и получен от ABC News, мъж се опитва да хване един от гълъбите с якето си. Необичайният инцидент се е случил на борда на редовния полет 2348 на Delta от Минеаполис до Медисън, Уисконсин. В резултат на ситуацията, авиокомпанията изрази извинения за неудобството.

