Мишел Обама няма да присъства на встъпването в длъжност на Тръмп

Б ившата първа дама Мишел Обама няма да присъства на предстоящото встъпване в длъжност на новоизбрания президент Доналд Тръмп.

Съпругът ѝ Барак Обама обаче ще бъде там на 20 януари, според изявление, публикувано от офиса на бившия президент.

Не е обяснено защо Мишел Обама ще пропусне встъпването в длъжност на Тръмп. Тя не присъства и на държавното погребение на бившия президент Джими Картър миналата седмица.

Бил и Хилъри Клинтън ще присъстват на церемонията по полагане на клетва, а Джордж Буш и съпругата му Лора също са потвърдили присъствието си.

