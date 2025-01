Четец по устни разкри какво Обама и Тръмп си казаха на погребението на Картър

Б ившият президент Барак Обама и новоизбраният президент Доналд Тръмп проведоха нещо, което изглеждаше като приятелски разговор в четвъртък преди погребението на бившия президент Джими Картър, но професионален четец на устни разказа пред The Post, че усмивките и смехът им са били по-сериозни.

Обама и Тръмп си говориха и се смяха на погребението на Картър

78-годишният Тръмп, който вероятно се е притеснявал от камерите, насочени към двойката, която седеше рамо до рамо, е предупредил 63-годишния Обама, че по-късно през деня ще трябва да „намерят тихо място“, за да обсъдят „важен въпрос“, според съдебния специалист по четене на устни Джереми Фрийман.

Не е ясно какво точно е включвал този разговор, но преводът на Фрийман показва, че Обама и Тръмп може би са обсъждали международни споразумения.

What do you think Donald Trump and Barack Obama were talking about at Jimmy Carter's funeral? pic.twitter.com/Vp9TWZrOah