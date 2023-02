Милионер инсценира собственото си убийство с помощта на ФБР

М илионер от американския щат Калифорния е използвал тайните служби, за да инсценира собственото си отвличане и убийство, спасявайки се от убиец, съобщи "New York Post".

41-годишният Нинус Малан и любовницата му били събудени в шест часа сутринта. На вратата се появили агенти на ФБР. Служителите на разузнаването заявили, че се подготвя неговото убийство. Те предложили да инсценират убийство и да скрият него и приятелката му за известно време, за да го спасят от убиеца.

След известно обмисляне милионерът се съгласил. Агентите конфискували цялата електроника на Малан и му забранили да се обажда на роднините и адвокатите си. След това мъжът и любовницата му били отведени в хотел в град Сан Диего. Двойката била заключена в стаята си и била поставена под охрана. Телевизорът и телефонът били предварително изнесени от стаята.

