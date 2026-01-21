Любопитно

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Четири години след като той и съпругата му, Мила Кунис, бяха подложени на критики, актьорът говори отровено за хигиената си

21 януари 2026, 12:35
Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?
Източник: Getty Images

А штън Къчър говори откровено и даде да се разбере, че поддържа добра хигиена, четири години след като той и съпругата му, Мила Кунис, бяха подложени на критики заради забележки, които предполагаха, че не се къпят често, предаде Fox News.

„Това беше най-лудото нещо на всички времена“, каза 47-годишният пред списание "People" в понеделник, 19 януари. „В един момент направихме коментар и хората попитаха: „Мирише ли?“

Мила Кунис и Аштън Къчър: Не се къпем много често

Къчър обясни на колегите си Антъни Рамос и Джеръми Поуп: „Имаше коментар в подкаст, толкова отдавна… и хората казват: „Те не се къпят.“ Аз съм като: „Аз се къпя, ходя на фитнес, къпя се.“

„Мога да потвърдя, че моето момче се къпе“, пошегува се Рамос.

През юли 2021 г. Кунис каза на Дакс Шепърд в подкаста му "Armchair Expert": „Когато имах деца, също не ги къпех всеки ден. Никога не съм бил родител, който къпе новородените си.“

Къчър се включи тогава: „Сега, ето нещото: ако виждаш мръсотия по тях, почисти ги. Иначе няма смисъл.“

Аштън Къчър: Това нещо с къпането е извън контрол

След това двойката продължи да обсъжда собствените си хигиенни навици.

„Мия си подмишниците и слабините ежедневно, и нищо друго никога“, разкри Къчър. „Имам един сапун Lever 2000, който върши работа всеки път. Нищо друго.“

Той добави: „Склонен съм да си плискам вода по лицето след тренировка, за да отстраня всички соли.“

Кунис добави, че си мие лицето „два пъти на ден“.

Двойката осмя вирусното недоразумение седмици след оригиналното интервю в TikTok от 2021 г., където те стояха в банята си с децата си.

„Това е вода“, казва Кунис на Къчър, който снима банята.

„Слагаш вода на децата? Опитваш ли се да ги разтопиш? Опитваш ли се да ги нараниш с вода? Това е абсурдно. Какво става?“, вика Къчър.

„Къпем си децата“, казва Кунис.

„Това е четвърти път тази седмица! Четири пъти тази седмица! Техните телесни масла ще бъдат унищожени! Какво се опитвате да направите?“, отговаря Къчър със саркастичен тон.

„Твърде много е“, съгласява се Кунис на шега.

Източник: FoxNews    
Аштън Къчър Мила Кунис Хигиена Къпане Слухове Подкаст Детска хигиена Лични навици Актьори Противоречие
Последвайте ни

По темата

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
За втора поредна година: Sandero е най-продаваният автомобил в Европа

За втора поредна година: Sandero е най-продаваният автомобил в Европа

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 час
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 2 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 6 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 8 минути

<p>Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони и ремонт на студентски общежития</p>

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

България Преди 32 минути

Това съобщи на брифинг министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Любопитно Преди 1 час

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач

<p>Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете</p>

Пет скрити симптома на стрес, които може да пренебрегнете

Любопитно Преди 1 час

Причините за стрес могат да бъдат работа, взаимоотношения, финансови проблеми или здравословни трудности

<p>Спри да качваш стари снимки!&nbsp;Истината за тренда &bdquo;2026 е новата 2016&ldquo;</p>

Хъксли беше прав, а Оруел ще трябва да почака: Защо трендът „2026 е новата 2016“ е дигитален капан

Любопитно Преди 1 час

Мислите си, че просто споделяте спомени? Помислете пак. Носталгията е новото гориво на алгоритмите, които ни познават по-добре, отколкото ние самите

<p>Има задържан за побоя над координатора на &bdquo;Величие&ldquo; в Гоце Делчев</p>

Прокуратурата се зае с побоя над координатора на „Величие“ в Гоце Делчев, има задържан

България Преди 1 час

Пострадалият е с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и с разкъсно-контузни рани в областта на главата

<p>Имотите в България&nbsp;вече не са &bdquo;руски&ldquo;</p>

Голямото руско разпродаване: Данните на БНБ потвърждават масово изтегляне от имотите у нас

България Преди 1 час

Преките инвестиции у нас се повишават

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Любопитно Преди 1 час

Noво проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт

<p>Българин в Канада беше&nbsp;задържан от ICE</p>

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Свят Преди 2 часа

"Съединените щати са загубили ума си"

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Любопитно Преди 2 часа

Херцогът на Съсекс съди Associated Newspapers за нарушаване на личния му живот, като обвиненията включват незаконно събиране на информация и подслушване

Щастие в края на януари за три зодии

Щастие в края на януари за три зодии

Любопитно Преди 2 часа

Проблемите, които са се влачили седмици наред, постепенно ще отшумят и ситуациите ще започнат да се развиват много по-гладко

<p>Фискалният съвет: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано</p>

Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

Пари Преди 2 часа

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

България Преди 2 часа

"Това ще даде възможност за развитието на капиталовия пазар и за ръст на пенсиите", заяви премиерът в оставка Росен Желязков

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Любопитно Преди 2 часа

В експлозивна публикация от януари 2026 г. в своите истории в Instagram Бруклин обвини родителите си, че манипулират пресата и се опитват "безкрайно" да саботират брака му

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Свят Преди 2 часа

Тръмп нееднократно повтаря желанието си да придобие Гренландия чрез покупка или чрез установяване на контрол

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дженифър Лопес зарадва бездомник с дарение, той й праща въздушни целувки

Edna.bg

Бягство от студа: Андрей Арнаудов и Емануела Толева показаха изваяни тела в Тайланд

Edna.bg

Призоваха за масов бойкот на Мондиал 2026

Gong.bg

България може да не бъде допусната до участие на Шахматната олимпиада

Gong.bg

Конституционният съд определи дата за делото за оставката на Румен Радев

Nova.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg