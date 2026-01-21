Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

А штън Къчър говори откровено и даде да се разбере, че поддържа добра хигиена, четири години след като той и съпругата му, Мила Кунис, бяха подложени на критики заради забележки, които предполагаха, че не се къпят често, предаде Fox News.

„Това беше най-лудото нещо на всички времена“, каза 47-годишният пред списание "People" в понеделник, 19 януари. „В един момент направихме коментар и хората попитаха: „Мирише ли?“

Мила Кунис и Аштън Къчър: Не се къпем много често

Къчър обясни на колегите си Антъни Рамос и Джеръми Поуп: „Имаше коментар в подкаст, толкова отдавна… и хората казват: „Те не се къпят.“ Аз съм като: „Аз се къпя, ходя на фитнес, къпя се.“

„Мога да потвърдя, че моето момче се къпе“, пошегува се Рамос.

Ashton Kutcher sets record straight on rumors he and wife Mila Kunis don’t shower https://t.co/Z9tHi4YxGl pic.twitter.com/gP8oTEgxIE — New York Post (@nypost) January 21, 2026

През юли 2021 г. Кунис каза на Дакс Шепърд в подкаста му "Armchair Expert": „Когато имах деца, също не ги къпех всеки ден. Никога не съм бил родител, който къпе новородените си.“

Къчър се включи тогава: „Сега, ето нещото: ако виждаш мръсотия по тях, почисти ги. Иначе няма смисъл.“

Аштън Къчър: Това нещо с къпането е извън контрол

След това двойката продължи да обсъжда собствените си хигиенни навици.

„Мия си подмишниците и слабините ежедневно, и нищо друго никога“, разкри Къчър. „Имам един сапун Lever 2000, който върши работа всеки път. Нищо друго.“

Той добави: „Склонен съм да си плискам вода по лицето след тренировка, за да отстраня всички соли.“

Do Ashton Kutcher & Mila Kunis Really Not Shower? https://t.co/MBwbJc5AUx ➡️ — Perez Hilton (@PerezHilton) January 19, 2026

Кунис добави, че си мие лицето „два пъти на ден“.

Двойката осмя вирусното недоразумение седмици след оригиналното интервю в TikTok от 2021 г., където те стояха в банята си с децата си.

„Това е вода“, казва Кунис на Къчър, който снима банята.

„Слагаш вода на децата? Опитваш ли се да ги разтопиш? Опитваш ли се да ги нараниш с вода? Това е абсурдно. Какво става?“, вика Къчър.

„Къпем си децата“, казва Кунис.

„Това е четвърти път тази седмица! Четири пъти тази седмица! Техните телесни масла ще бъдат унищожени! Какво се опитвате да направите?“, отговаря Къчър със саркастичен тон.

„Твърде много е“, съгласява се Кунис на шега.