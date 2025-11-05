Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

О т днес „Величие“ ще работи по нов начин в Народното събрание. До момента подкрепяхме опозиционните партии, но се убедихме, че те работят заедно с правителството. Това заяви лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Ивелин Михайлов пред NOVA: „Величие” е 100% опозиция в парламента

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция, която да подпомогне другата опозиция да покаже нередностите в държавата и да изискаме защита на населението, законите, бизнеса и на всички онеправдани, заяви депутатът. Според него когато „Величие“ показва неработещи органи в държавата, няма реакция.

По думите му оттук нататък „Величие“ ще набляга на важните и съществени неща. „Ще отговаряме само на въпросите, които смятаме за важни, а за другите няма да влизаме в играта на правителството“, добави Михайлов.