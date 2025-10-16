България

Напрежение в редиците на "Величие": Ивелин Михайлов обмисля изключване на депутати

Причината е, че те са се регистрирали в зала, въпреки решение на парламентарната група

16 октомври 2025, 12:04
"Разграничавам се от осмината депутати, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание. Причината да го направят е нежеланието да им бъдат орязани парите. Те трябва да се извинят на избирателите". Това заяви във видеобръщение лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"За мен това е недостойно и унищожава сътвореното от хората в партията, които всеки ден се борят за справедливост. Търпя унижения заради това правителство, 1000 други семейства - също. Предлагаха ми стотици милиони, всякакви варианти, за да може да не правя обещаното на хората. Никой от нас не е специален - ние сме обикновени хора, струваме колкото дадената от нас дума. Обещахме да покажем друга етика и морал. Изрично говорихме, че не трябва да се регистрираме, въпросът е принципен. Получаваме средства, за да свършим работа за народа, а докато не го направим, не бива да взимаме пари", коментира още Михайлов. 

За NOVA Ивелин Михайлов обясни, че днес ще проведе разговор с регистриралите се народни представители и ако не изпълняват общите решения на "Величие", ще ги призове да напуснат и на тяхно място да влязат следващите в листите.

"Величие" разполага с общо 10 депутати, включително Ивелин Михайлов. По информация на NOVA регистриралите се въпреки общите решения народни представители са: Ивайло Лазаров, Красимира Катинчарова, Лариса Савова, Любиша Блажевски, Мария Илиева, Костадин Хаджийски, Стилияна Бобчева и Юлияна Матеева.

Малко по-късно стана ясно, че регистрацията на осемте депутати от "Величие" е била “комуникационна грешка”. След разговор с Михайлов те заявиха, че се извиняват “чистосърдечно”.

"Хора сме и стават грешки", аргументираха се те.

Впоследствие парламентарната група на „Величие“ излезе с официална позиция във връзка със ситуацията.

„Ние във „Величие“ се стремим да спазваме на сто процента поетите ангажименти. Всяко действие в Народното събрание е било водено от една цел: да служим на българския народ. Днес някои могат да видят малка грешка, но за нас всяко отклонение от принципите е сериозно. И затова го казваме открито: за да останем чисти и неопетнени“, заявиха от парламентарната група.

„Допусната беше комуникационна грешка, за която искрено се извиняваме. Нито един от нас не е имал намерение да подкопава доверието към председателя или към партията. Заставаме твърдо зад Ивелин Михайлов и зад нашите избиратели. Ще подобрим комуникацията помежду си, за да не се допускат повече подобни недоразумения“, допълниха депутатите.

„Гордеем се с нашите народни представители. Те доказаха, че са част от един отбор, в който честта е над всичко. Ние продължаваме борбата - с вдигнати глави и неопетнени“, заяви ръководството на парламентарната група.

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

