Microsoft със сериозно предупреждение: Руските кибератаки стават все по-агресивни

А мериканският технологичен гигант Microsoft заяви, че руските кибератаки стават още "по-агресивни", и предупреди, че Москва може да задълбочи сътрудничеството си с противниците на САЩ в киберпространството, което ще направи предотвратяването на прониквания много по-трудно.

Брад Смит, заместник-председател и президент на Microsoft, ще свидетелства на 13 юни пред Комисията по вътрешна сигурност на Камарата на представителите. Според него хакерите от Службата за външно разузнаване на Русия (СВР) вече не се изключват от компютърната среда, след като бъдат разкрити, а удвояват усилията си, което води до еквивалент на "ръкопашен бой" в киберпространството.

Комисията предостави стенограма от изявлението на Смит на 12 юни, съобщи Радио Свободна Европа.

В изявлението си той казва, че според Microsoft сега СВР позволява на най-добрите си инженери да използват наученото през деня в криминални операции, по които работят през свободното си време, с цел финансова изгода.

Това създава порочен кръг, който засилва дейността на националните държави и рансъмуера (шифроващи вредителски програми - бел.ред.)

Смит ще говори пред комисията за плановете на Microsoft за повишаване на сигурността след успешните операции на руски и китайски държавни актьори. На 12 юни той заяви, че по-тясното сътрудничество между Русия, Китай, Северна Корея и Иран на геополитическата сцена може да бъде възпроизведено в киберпространството.

