Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

8 май 2026, 15:47
П ремиерът на Северна Македония Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната.

На въпроса дали официално ще покани Радев на посещение в страната за среща на премиерско ниво Мицкоски каза, че не вижда причина да не го направи. "Не виждам причина защо да не го поканя. Ако това е поканата по този начин, ето - каня го", заяви Мицкоски.

Мицкоски: Искам срещи с българското правителство, позицията ни е непроменена

На въпрос дали очаква изостряне на отношенията, след като днес българското Народно събрание избра новото правителство, оглавявано от Радев и предложено от партията „Прогресивна България“, Мицкоски подчерта, че не е казал, че очаква влошаване, а че не очаква подобрение.

"Няма да коленичим пред България": Мицкоски отговори на Борисов и Радев

"Докато има кутрета от СДСМ /опозиционният социалдемократически съюз ,бел.ред./, които коленичат и разпродават македонските национални интереси, не очаквам подобрение. Вместо да застанат до нас и да се борят за македонските национални интереси, тези кутрета решиха за жълти стотинки да коленичат там. Иначе, що се отнася до господин Радев, когато победи, аз още същата сутрин му честитих, обадих му се с пожелание да имаме успешни добросъседски отношения и се надявам, че с това правителство ще можем да подобрим междусъседските отношения и да разговаряме по темите, по които трябва да разговаряме ", каза още Мицкоски. I

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
България Преди 22 минути

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

България Преди 34 минути

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

България Преди 1 час

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Любопитно Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Свят Преди 1 час

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Свят Преди 1 час

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели Кривая Лука в Донецка област

Свят Преди 1 час

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин

България Преди 2 часа

Съобщенията са за неистински глоби и такси за паркиране подвеждат шофьори

България Преди 2 часа

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

България Преди 2 часа

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

Транспортният бранш обяви протестна готовност заради цените на горивата и застраховките

България Преди 3 часа

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании

България Преди 3 часа

Доказаният продуцент и медиен експерт поема културното ведомство с приоритет върху филмовата индустрия, творческите сектори и опазването на националното наследство

България Преди 3 часа

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

Опитният администратор Гълъб Донев поема финансите

България Преди 3 часа

Бившият служебен премиер и депутат от „Прогресивна България“ влиза в изпълнителната власт с фокус върху преструктуриране на бюджета

