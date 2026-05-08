Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

П ремиерът на Северна Македония Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната.

На въпроса дали официално ще покани Радев на посещение в страната за среща на премиерско ниво Мицкоски каза, че не вижда причина да не го направи. "Не виждам причина защо да не го поканя. Ако това е поканата по този начин, ето - каня го", заяви Мицкоски.

На въпрос дали очаква изостряне на отношенията, след като днес българското Народно събрание избра новото правителство, оглавявано от Радев и предложено от партията „Прогресивна България“, Мицкоски подчерта, че не е казал, че очаква влошаване, а че не очаква подобрение.

"Докато има кутрета от СДСМ /опозиционният социалдемократически съюз ,бел.ред./, които коленичат и разпродават македонските национални интереси, не очаквам подобрение. Вместо да застанат до нас и да се борят за македонските национални интереси, тези кутрета решиха за жълти стотинки да коленичат там. Иначе, що се отнася до господин Радев, когато победи, аз още същата сутрин му честитих, обадих му се с пожелание да имаме успешни добросъседски отношения и се надявам, че с това правителство ще можем да подобрим междусъседските отношения и да разговаряме по темите, по които трябва да разговаряме ", каза още Мицкоски. I