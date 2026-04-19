Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Е два 250 българи са проявили интерес да гласуват в РС Македония на парламентарните избори в България, което предизвика „разочарование“ у македонския премиер Християн Мицкоски, предаде БГНЕС.

Той заяви, че се надява българските граждани да изберат премиер, подкрепящ добросъседските отношения със Скопие.

Слаб интерес към изборите в РСМ, имало ли е страх

„Очаквам гражданите в България, които гласуват в България, да изберат премиер, който ще бъде ясно проевропейски ориентиран, ориентиран към добросъседство и вместо към двустранни въпроси ще се посвети на истинските европейски основни ценности, определени от Аденауер, Шуман и Де Гаспери отдавна, и че като държава членка на ЕС ще бъде истински промотор на копенхагенските критерии, а не на двустранни спорове, които сега трябва да дават отговор на въпроси от Средновековието“, заяви Мицкоски на пресконференция.

Премиерът на РС Македония атакува България за правата на македонците

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония.

„Леко съм разочарован от ниския отзив на македонските българи, защото само 250 македонски българи са заинтересовани да участват в тези избори“, заяви Мицкоски и добави: „Очаквах избирателната активност да бъде малко по-висока“.