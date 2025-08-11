Свят

„Не се опитвам да изнудвам никого“: Ватиканът е обвинен в пране на пари от бивш служител

Обвиненията идват в неудобен момент за новия папа Лъв XIV, който се опитва да изчисти имиджа на Католическата църква

11 август 2025, 11:56
„Не се опитвам да изнудвам никого“: Ватиканът е обвинен в пране на пари от бивш служител
Източник: Istock

В атиканът е изправен пред обвинения, че използва „скелетен ключ за пране на пари“ чрез незаконно манипулиране на банкови преводи, пише Politico.

Бившият ръководител на финансовия надзор на града-държава, принуден да подаде оставка през 2017 г., твърди, че ведомството му е имало възможност да променя имена и номера на сметки в транзакции след тяхното извършване, като така прикрива самоличността на получателите и подателите.

Ако това се докаже, последиците биха били сериозни – подобна схема би позволила на служители на Ватикана да прехвърлят средства на частни лица, без да разкриват кои са те. Това би означавало почти неограничени възможности за пране на пари и нарушаване на основни правила за борба с измамите.

Обвиненията идват в неудобен момент за новия папа Лъв XIV, който се опитва да изчисти имиджа на Католическата църква след десетилетия финансови скандали и на фона на нарастващ бюджетен дефицит.

Ватиканът категорично отрича всичко, а експерти, запознати със системата SWIFT, която обслужва международните банкови преводи, твърдят, че описаната манипулация е технически невъзможна. Въпреки това твърденията се приемат сериозно, тъй като идват от източници с висока достоверност и предвид историята на финансови злоупотреби във Ватикана.

Обвинения в шпионаж

Още по-голям интерес предизвиква фактът, че тези твърдения се преплитат с вътрешната политика на Светия престол.

Те идват от Либеро Милоне, бивш одитор в международната счетоводна фирма Deloitte, назначен от покойния папа Франциск през 2015 г., за да въведе ред във финансите на Ватикана след години на скандали и харчене без контрол. 

Само две години по-късно Милоне е принуден да подаде оставка, след като висши клирици го обвиняват в шпионаж. Той твърди, че е бил отстранен, защото е разкрил нарушения, свързани с бившия началник на ватиканската полиция и кардинал Джовани Анджело Бечиу, осъден през 2023 г. за присвояване на църковни средства.

Милоне за първи път спомена пред медиите през юли, че е узнал за съществуването на инструмент, позволяващ промяна на номера на международни банкови сметки (IBAN) в преводи чрез SWIFT. Разкритието дойде, след като негов иск за незаконно уволнение срещу Ватикана бе отхвърлен.

Вижте новия папа Робърт Франсис Превост - Лъв XIV
25 снимки
Робърт Франсис Привост
Робърт Франсис Привост
Робърт Франсис Привост
Папа Лъв

Според сайта The Pillar, който публикува серия материали по темата, Милоне може да разполага с още данни за финансови злоупотреби, извършени по време на службата му. Изданието нарече въпросния инструмент „скелетен ключ за пране на пари“ и предупреди, че ако твърденията се докажат, Ватиканът може да бъде поставен в най-строгия международен „черен списък“ и да бъде изолиран от световната финансова система – с пълна забрана за електронни парични преводи.

„Не се опитвам да изнудвам никого“

На пресконференция миналата седмица Милоне потвърди обвиненията, но отказа да предостави нови документи или да разкрие повече подробности от тези, публикувани от The Pillar.

„Имам лист хартия, в който пише, че те могат да променят транзакциите – могат да сменят името – по всяко време“, каза той пред POLITICO. И допълни, че не иска да привлича внимание към себе си: „Не се опитвам да изнудвам никого.“

По думите му, за първи път научил за този инструмент по молба на кардинал Джордж Пел – австралиец, също назначен в рамките на реформата за прозрачност. През 2017 г. Пел бе принуден да се върне в родината си заради обвинения в сексуално насилие, от които по-късно бе оправдан. Той почина през 2023 г.

В писмо от 2016 г., изпратено до Милоне и показано на POLITICO от The Pillar, Пел предупреждава за искане от ватиканската финансова служба APSA за „промяна на контрола“ в системата SWIFT – нещо, което определя като „потенциално незаконно“.

Милоне твърди, че е докладвал случая на папа Франциск, държавния секретар кардинал Пиетро Паролин, главния съдия на Ватикана и органа за финансов надзор ASIF. Последните двама обаче не реагирали, което според него е част от по-широк модел на институционална съпротива срещу реформите на Франциск.

Категорично отричане

В официално изявление говорителят на Ватикана Матео Бруни нарече обвиненията „напълно неоснователни“ и заяви, че през 2016 г. APSA изобщо не е обслужвала частни клиенти.

APSA действително закри личните сметки през 2015 г., за да избегне надзора на европейската организация Moneyval, но според журналиста Ед Кондън от The Pillar, инструментът може да е бил използван преди тази дата или за прикриване на стари преводи.

Бруни подчерта, че последващи одити, извършени от ASIF и PricewaterhouseCoopers между 2020 и 2024 г., не са открили „никакви нередности“.

Експерт, запознат с работата на SWIFT, който поиска анонимност, заяви пред POLITICO, че „не е възможно да се промени съдържанието на преводно съобщение след изпращането му“ заради криптирането и цифровите подписи, които използва системата. Милоне признава, че не знае как точно се заобикалят тези защити, но твърди, че е видял доказателства за редактирани преводи.

Дълга история на финансови скандали

В навечерието на конклава през май, който избра Лъв XIV, кардиналите се оплакваха от растящ бюджетен дефицит, влошен от рязък спад в даренията, особено по времето на Франциск. Новият папа бе избран и с надеждата, че ще възстанови доверието на заможните дарители, най-вече в САЩ.

През тази година бяха отчетени добри финансови резултати – Институтът за религиозни дела (IOR) и APSA обявиха печалби, съответно €62,2 млн. за 2024 г. спрямо €45,9 млн. предходната година.

Ако твърденията на Милоне се потвърдят, това би подкопало постиженията и би върнало спомени за стари престъпни връзки – от времето на папите Павел VI и Йоан Павел II, когато италианската мафия и крайнодесни кръгове бяха свързвани с IOR.

Един от най-известните случаи е смъртта на „Божия банкер“ Роберто Калви, намерен обесен под лондонския мост „Блекфрайърс“ през 1982 г. Калви е заподозрян, че е участвал в схеми за пране на мафиотски пари, които финансирали антикомунистически движения.

По-скоро, през 2023 г., кардинал Бечиу бе осъден за присвояване на църковни средства и за участието си в провалена инвестиция в лондонски имот, струвала на Ватикана над €100 млн.

Вижте повече снимки на папа Лъв XIV в нашата галерия!

Източник: Politico    
Ватикан Пране на пари SWIFT система Финансови злоупотреби Либеро Милоне Католическа църква Банкови транзакции Корупция Църковни финанси Международен черен списък
Последвайте ни
6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка

6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

След скандал: Баща простреля смъртоносно сина си край Ботевград

След скандал: Баща простреля смъртоносно сина си край Ботевград

Анджелина Джоли се разделя с легендарното си имение до дома на Брад Пит

Анджелина Джоли се разделя с легендарното си имение до дома на Брад Пит

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

pariteni.bg
Светкавица удари електромобил... два пъти (видео)

Светкавица удари електромобил... два пъти (видео)

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масова евакуация заради наводнения и свлачища в Япония

Масова евакуация заради наводнения и свлачища в Япония

Свят Преди 22 минути

Няколко души са обявени за изчезнали

Задържаха 270 кг кокаин в Гърция, българин е сред арестуваните

Задържаха 270 кг кокаин в Гърция, българин е сред арестуваните

Свят Преди 33 минути

Стойността на дрогата се оценява на 5,5 млн. евро

Деца намериха корозирала граната в изоставен имот край Добрич

Деца намериха корозирала граната в изоставен имот край Добрич

България Преди 1 час

Сигналът за открития боеприпас е получен малко преди обяд в събота

Снимката е илюстративна

Българин засне опасна лилава медуза в Гърция в района на Паралия

България Преди 1 час

Как да се предпазим от токсичните лилави медузи, колко опасни са те и какви мерки да вземем при ужилване

Предлагат линията на бедност да бъде увеличена до 764 лева

Предлагат линията на бедност да бъде увеличена до 764 лева

България Преди 1 час

В момента тя е 638 лева

Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

България Преди 1 час

Той е известен на полицията и осъждан

<p>Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска</p>

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

Свят Преди 1 час

„Как би изглеждала една добра сделка? Да се уверим, че 2022 година няма да се повтори“, каза Греъм

Катастрофа блокира движението при 196 км на АМ "Тракия" в посока Бургас

Катастрофа блокира движението при 196 км на АМ "Тракия" в посока Бургас

България Преди 2 часа

По първоначална са се ударили два леки автомобила

Обвиниха Grok на Мъск в умишлено генериране на сексуални видеа с Тейлър Суифт

Обвиниха Grok на Мъск в умишлено генериране на сексуални видеа с Тейлър Суифт

Свят Преди 2 часа

Случаят повдига въпроси за женомразството в ИИ технологиите и липсата на ефективни предпазни мерки

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

България Преди 2 часа

Според бившия министър на отбраната проф. Тодор Тагарев рисковете за Киев и Европа са сериозни

<p>КЗД&nbsp;се самосезира заради сваленото от самолет дете</p>

Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради сваленото от самолет дете

България Преди 2 часа

Действията на превозвача представляват дискриминационно третиране на лице с увреждане, каза председателят Елка Божова

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?

България Преди 2 часа

Как сделката би разместила пластовете в енергийния сектор?

Петима журналисти от „Ал Джазира“ са убити в Газа

Петима журналисти от „Ал Джазира“ са убити в Газа

Свят Преди 3 часа

Според катарската медия убитите журналисти на „Ал Джазира“ стават общо 10 от началото на войната в Газа

И Австралия ще признае палестинската държава

И Австралия ще признае палестинската държава

Свят Преди 3 часа

Това съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе

<p>Калин Стоянов: Кортежът на Радев е достоен за велик диктатор</p>

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор

България Преди 3 часа

Коментарът е във връзка с посещение на президента във Варна, на което беше охраняван от няколко коли на НСО

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

България Преди 4 часа

Нови огнища пламнаха в неделя следобед, екипите възобновяват битката със стихията

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Принц Уилям с трогателно писмо, докато почива с Кейт и децата

Edna.bg

Избери таро карта на седмицата и провери енергията си! (ВИДЕО)

Edna.bg

В ЦСКА намериха решение на кризата

Gong.bg

Петричев: Не мислим за отмъщение, а как да постигнем целите на клуба

Gong.bg

Президентът наложи вето на промените в Закона за държавната собственост

Nova.bg

Транспортираха с въздушна линейка бебе с тежка черепно-мозъчна травма

Nova.bg