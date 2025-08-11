„Не се опитвам да изнудвам никого“: Ватиканът е обвинен в пране на пари от бивш служител

В атиканът е изправен пред обвинения, че използва „скелетен ключ за пране на пари“ чрез незаконно манипулиране на банкови преводи, пише Politico.

Бившият ръководител на финансовия надзор на града-държава, принуден да подаде оставка през 2017 г., твърди, че ведомството му е имало възможност да променя имена и номера на сметки в транзакции след тяхното извършване, като така прикрива самоличността на получателите и подателите.

Ако това се докаже, последиците биха били сериозни – подобна схема би позволила на служители на Ватикана да прехвърлят средства на частни лица, без да разкриват кои са те. Това би означавало почти неограничени възможности за пране на пари и нарушаване на основни правила за борба с измамите.

Обвиненията идват в неудобен момент за новия папа Лъв XIV, който се опитва да изчисти имиджа на Католическата църква след десетилетия финансови скандали и на фона на нарастващ бюджетен дефицит.

Ватиканът категорично отрича всичко, а експерти, запознати със системата SWIFT, която обслужва международните банкови преводи, твърдят, че описаната манипулация е технически невъзможна. Въпреки това твърденията се приемат сериозно, тъй като идват от източници с висока достоверност и предвид историята на финансови злоупотреби във Ватикана.

Обвинения в шпионаж

Още по-голям интерес предизвиква фактът, че тези твърдения се преплитат с вътрешната политика на Светия престол.

Те идват от Либеро Милоне, бивш одитор в международната счетоводна фирма Deloitte, назначен от покойния папа Франциск през 2015 г., за да въведе ред във финансите на Ватикана след години на скандали и харчене без контрол.

Само две години по-късно Милоне е принуден да подаде оставка, след като висши клирици го обвиняват в шпионаж. Той твърди, че е бил отстранен, защото е разкрил нарушения, свързани с бившия началник на ватиканската полиция и кардинал Джовани Анджело Бечиу, осъден през 2023 г. за присвояване на църковни средства.

Милоне за първи път спомена пред медиите през юли, че е узнал за съществуването на инструмент, позволяващ промяна на номера на международни банкови сметки (IBAN) в преводи чрез SWIFT. Разкритието дойде, след като негов иск за незаконно уволнение срещу Ватикана бе отхвърлен.

Според сайта The Pillar, който публикува серия материали по темата, Милоне може да разполага с още данни за финансови злоупотреби, извършени по време на службата му. Изданието нарече въпросния инструмент „скелетен ключ за пране на пари“ и предупреди, че ако твърденията се докажат, Ватиканът може да бъде поставен в най-строгия международен „черен списък“ и да бъде изолиран от световната финансова система – с пълна забрана за електронни парични преводи.

„Не се опитвам да изнудвам никого“

На пресконференция миналата седмица Милоне потвърди обвиненията, но отказа да предостави нови документи или да разкрие повече подробности от тези, публикувани от The Pillar.

„Имам лист хартия, в който пише, че те могат да променят транзакциите – могат да сменят името – по всяко време“, каза той пред POLITICO. И допълни, че не иска да привлича внимание към себе си: „Не се опитвам да изнудвам никого.“

По думите му, за първи път научил за този инструмент по молба на кардинал Джордж Пел – австралиец, също назначен в рамките на реформата за прозрачност. През 2017 г. Пел бе принуден да се върне в родината си заради обвинения в сексуално насилие, от които по-късно бе оправдан. Той почина през 2023 г.

В писмо от 2016 г., изпратено до Милоне и показано на POLITICO от The Pillar, Пел предупреждава за искане от ватиканската финансова служба APSA за „промяна на контрола“ в системата SWIFT – нещо, което определя като „потенциално незаконно“.

Милоне твърди, че е докладвал случая на папа Франциск, държавния секретар кардинал Пиетро Паролин, главния съдия на Ватикана и органа за финансов надзор ASIF. Последните двама обаче не реагирали, което според него е част от по-широк модел на институционална съпротива срещу реформите на Франциск.

Категорично отричане

В официално изявление говорителят на Ватикана Матео Бруни нарече обвиненията „напълно неоснователни“ и заяви, че през 2016 г. APSA изобщо не е обслужвала частни клиенти.

APSA действително закри личните сметки през 2015 г., за да избегне надзора на европейската организация Moneyval, но според журналиста Ед Кондън от The Pillar, инструментът може да е бил използван преди тази дата или за прикриване на стари преводи.

Бруни подчерта, че последващи одити, извършени от ASIF и PricewaterhouseCoopers между 2020 и 2024 г., не са открили „никакви нередности“.

Експерт, запознат с работата на SWIFT, който поиска анонимност, заяви пред POLITICO, че „не е възможно да се промени съдържанието на преводно съобщение след изпращането му“ заради криптирането и цифровите подписи, които използва системата. Милоне признава, че не знае как точно се заобикалят тези защити, но твърди, че е видял доказателства за редактирани преводи.

Дълга история на финансови скандали

В навечерието на конклава през май, който избра Лъв XIV, кардиналите се оплакваха от растящ бюджетен дефицит, влошен от рязък спад в даренията, особено по времето на Франциск. Новият папа бе избран и с надеждата, че ще възстанови доверието на заможните дарители, най-вече в САЩ.

През тази година бяха отчетени добри финансови резултати – Институтът за религиозни дела (IOR) и APSA обявиха печалби, съответно €62,2 млн. за 2024 г. спрямо €45,9 млн. предходната година.

Ако твърденията на Милоне се потвърдят, това би подкопало постиженията и би върнало спомени за стари престъпни връзки – от времето на папите Павел VI и Йоан Павел II, когато италианската мафия и крайнодесни кръгове бяха свързвани с IOR.

Един от най-известните случаи е смъртта на „Божия банкер“ Роберто Калви, намерен обесен под лондонския мост „Блекфрайърс“ през 1982 г. Калви е заподозрян, че е участвал в схеми за пране на мафиотски пари, които финансирали антикомунистически движения.

По-скоро, през 2023 г., кардинал Бечиу бе осъден за присвояване на църковни средства и за участието си в провалена инвестиция в лондонски имот, струвала на Ватикана над €100 млн.

