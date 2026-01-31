Иран: Ядрената ни наука и технологии не могат да бъдат елиминирани

Г лавнокомандващият иранската армия Амир Хатами заяви, че ядрената технология на страната му „не може да бъде елиминирана“, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че очаква Иран да търси споразумение, за да избегне удари от САЩ.

Иран: Израел е постоянна заплаха, военната ни мощ е готова

„Ядрената наука и технологии на Ислямска република Иран не могат да бъдат елиминирани, дори ако учени и синове на тази нация бъдат убити мъченически“, каза Хатами, цитиран от официалната информационна агенция ИРНА.

Аятолах Хаменей към Тръмп: Продължавайте да си мечтаете

По-рано Амир Хатами предупреди САЩ и Израел срещу възможна тяхна атака, заявявайки, че силите на страната му са в повишена готовност след масираното военно разполагане на Вашингтон в Персийския залив.

Иран отговори на заплахата на Тръмп

„Ако врагът направи грешка, без съмнение това ще застраши собствената му сигурност, сигурността на региона и сигурността на ционисткия режим“, каза Хатами, цитиран от официалната информационна агенция ИРНА.

Той отбеляза, че въоръжените сили на Иран са „в пълна отбранителна и военна готовност“.