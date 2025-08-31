Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да сложи край войната срещу Украйна чак когато вече не може да я води по икономически и военни причини, предаде Ройтерс.

"Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна", каза Мерц на регионално събитие на германските консерватори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Войната няма да приключи, докато заедно не гарантираме, че Русия няма да може да продължи да воюва по икономически, а може би и по военни причини, изтъкна германският лидер.

NEW! German Merz says russia's war financing must be cut off



Addressing conservatives, Merz just said russian aggression will not stop "until we ensure together that russia, at least for economic reasons, and perhaps also for military reasons… can no longer continue this war" pic.twitter.com/jlDKxY1fXI — Alex Raufoglu (@ralakbar) August 30, 2025

По-рано началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов каза, че руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна и че владеят "стратегическата инициатива".

Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и села, намиращи се далеч зад фронтовата линия.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който продължава вече четвърта година, досега се провалят, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва, припомня Ройтерс.