Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

Руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна

31 август 2025, 08:40
Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество
Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС
Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт
Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ
Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус
Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение
Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета
Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да сложи край войната срещу Украйна чак когато вече не може да я води по икономически и военни причини, предаде Ройтерс.

"Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна", каза Мерц на регионално събитие на германските консерватори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Войната няма да приключи, докато заедно не гарантираме, че Русия няма да може да продължи да воюва по икономически, а може би и по военни причини, изтъкна германският лидер.

По-рано началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов каза, че руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна и че владеят "стратегическата инициатива".

Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и села, намиращи се далеч зад фронтовата линия.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който продължава вече четвърта година, досега се провалят, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва, припомня Ройтерс.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
