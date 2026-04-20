Италия: Може ли Мелони да превърне кризата в шанс?

Т я вече не е близка с Тръмп, съюзникът ѝ Орбан бе свален от власт, а във вътрешнополитически план нещата не вървят добре - времената за Джорджа Мелони в Италия са трудни, съобщи Deutsche Welle.

Дали пък това няма да се окаже шанс за нея?

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони се оказа изправена пред редица предизвикателства. Първото от тях са отношенията ѝ с Доналд Тръмп. Американският президент и Мелони изглеждаха добри приятели - макар невинаги да бяха на една позиция. Те не бяха и равноправни партньори, но изпитваха взаимно уважение. А това вече е история, отбелязва АРД, цитирайки думите на Тръмп, че Мелони е станала „неприемлива". Той се бил разочаровал от нея, каза американският президент в интервю за вестник „Кориере дела Сера".

Мелони отправи критики към Тръмп, който нарече външната политика на папа Лъв XIV „ужасна". Италианската министър-председателка каза, че изявленията на Тръмп за папата са неприемливи и изрази солидарност с главата на Римокатолическата църква. Лъв XIV е решителен критик на войната в Иран и от своя страна заяви, че заплахите на Тръмп да разруши иранската цивилизация са „неприемливи".

Времената на приятелството с Тръмп отминаха

Независимо от това кой защо и доколко основателно намира някого за неприемлив, за Мелони това означава, че времената, в които поддържаше близост с Тръмп и обещаваше да посредничи между САЩ и ЕС, засега са отминали, констатира германската обществена медия.

Политологът Пиеро Игнаци от университета в Болоня споделя мнението, че в този момент Мелони не е можела да постъпи другояче. След критиките на Тръмп към папата тя първо изчака няколко часа, очевидно обмисляйки какво да каже. В крайна сметка, след вулгарното нападение на Тръмп срещу папата, заради католическите си избиратели и общественото мнение тя трябваше да се произнесе, изтъква Игнаци.

Същевременно това бе и добра възможност за Мелони да се дистанцира от Тръмп, който е изключително непопулярен в Италия, отбелязва политологът пред АРД. Допитванията показват, че в последните месеци одобрението към политиката на Тръмп е спаднало още повече. Така че всичко може да се окаже дори от полза за Мелони.

Поражението на Орбан предизвиква разнопосочни реакции

Второто предизвикателство за Джорджа Мелони е изборното поражение на Виктор Орбан, който управляваше авторитарно Унгария в продължение на години, продължава германската обществена медия. Мелони постоянно го определяше като свой приятел. Техните политически позиции съвпадаха само частично, отношението към войната в Украйна например бе съвсем различно. Провалът на Орбан отслабва и Мелони, смята Игнаци.

Италианските медии обаче не са единодушни по въпроса: това по-скоро бил шанс за Мелони да се преоткрие - т.е. точно както в случая с Тръмп. Наследникът на Орбан Петер Мадяр вече похвали на пресконференция Мелони, че си върши добре работата. Той би могъл да стане нов съюзник на Мелони, прогнозира германската обществена медия.

Накъде след референдума?

Остава третото предизвикателство - изгубеният референдум за правната реформа, която Мелони искаше да ускори. Тя призоваваше за това, тъй като по този начин правосъдието би станало по-справедливо и по-бързо. Противниците ѝ пък изтъкваха, че политиката се опитва да увеличи влиянието си върху правосъдието. Те определиха референдума като тест за другите два големи проекта, с които Мелони иска да преустрои Италия и да си осигури повече власт.

АРД обяснява какво са имали предвид: правителството всъщност планираше да реформира избирателното право и да даде възможно за пряк избор на министър-председателя. В своята дълга програмна реч пред депутатите след референдума Мелони се спря подробно на изгубения вот, но не спомена изобщо избирателното право и избора на министър-председател.

За политолога Игнаци в това няма нищо чудно. Вероятно тя тепърва ще говори повече по въпроса, предполага той пред АРД. От изгубения референдум Мелони разбра, че посоката на вятъра се е обърнала, казва той. Че хората не са доволни от политиката на дясното правителство. Игнаци обаче засега отказва да прогнозира дали Мелони има шансове да бъде преизбрана - изборите са едва следващата година.