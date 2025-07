Мелания Тръмп зарадва малките пациенти в детска болница (СНИМКИ)

П ървата дама Мелания Тръмп посети болни деца в Националната детска болница във Вашингтон в четвъртък, докато те изработваха предмети по повод Четвърти юли.

Продължавайки дългогодишната традиция първите дами на САЩ да подкрепят този водещ център за педиатрична грижа, Тръмп посети и „лечебната“ градина на покрива на болницата. Тази градина тя официално посвети по време на първия мандат на съпруга си на всички първи дами на страната.

While President Trump is working around the clock for Americans, First Lady Melania is visiting sick children at the Children’s National Hospital.



This is a true power couple! Real leadership!

