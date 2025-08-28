Тръмп е недоволен, но не и изненадан от руските удари

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е недоволен, но не и изненадан от ударите на Русия срещу украинската столица Киев, обяви Белият дом в четвъртък, като същевременно призова „и двете страни“ да прекратят войната.

„Той не беше щастлив от тази новина, но и не беше изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време“, каза на брифинг говорителката Каролайн Ливит.

„Русия започна тази атака срещу Киев, но по подобен начин Украйна нанесе удар по руските петролни рафинерии“, подчерта тя.

Най-малко 19 души бяха убити, а 63 ранени, след като Русия изстреля стотици ракети и дронове срещу Украйна в една от най-големите въздушни атаки от началото на войната. Мисията на Европейския съюз и културна сграда на британското правителство също бяха ударени.

„Може би и двете страни на тази война не са готови сами да я прекратят“, каза Ливит и добави: „Президентът иска тя да приключи, но лидерите на тези две страни... трябва да искат също“.

Специалният пратеник на Тръмп за Украйна, Кийт Келог, по-рано предупреди, че руските удари срещу „невинни цивилни“ биха могли да подкопаят мирните усилия на президента.