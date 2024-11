Масови арести в Грузия, пострадали са служители на реда

Г рузинските власти заявиха днес, че полицията е арестувала 107 души, участвали в снощните протести в столицата Тбилиси, предаде ДПА.

"Въпреки нееднократните призиви на представители на министерството на вътрешните работи" протестиращите пред "сградата на грузинския парламент многократно нарушиха нормите на законодателството за събрания и митинги", изтъква вътрешното министерство.

Демонстранти хвърляха камъни по полицаи, изградиха барикади и запалиха предмети, се казва още в изявление на министерството.

Твърди се, че снощните протести са били най-големите през изминалите седмици след победата на управляващата партия "Грузинска мечта" на парламентарните избори през октомври.

Противопоставянето на управляващите във връзка с предполагаемите измами на изборите придоби нов импулс с решението на грузинското правителство от четвъртък да преустанови преговорите за присъединяване към Европейския съюз, отбелязва ДПА.

Според социологически проучвания мнозинството от населението на Грузия подкрепя присъединяването към ЕС - цел, която е закрепена в грузинската конституция.

Полицията съобщи, че десетима служители на реда са пострадали при сблъсъците, като един от тях все още е в болница.

