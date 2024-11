Политически сътресения в Грузия: Президентът призовава за нови избори

Г рузинската президентка Саломе Зурабишвили, която е в конфликт с правителството, призова вчера за произвеждане на нови парламентарни избори, след като управляващата партия „Грузинска мечта“ спечели изборите през октомври, които опозицията осъди като фалшифицирани, предаде Франс прес.

Прозападната опозиция в тази кавказка страна отказа да признае резултатите от парламентарните избори, които завършиха с победа на партията „Грузинска мечта“, обвинявана в авторитарен и проруски уклон.

Грузинската президентка, която разполага с ограничени правомощия, осъди на пресконференция „изборите, контролирани и манипулирани от една партия“, имайки предвид „Грузинска мечта“.

„Днес сме изправени пред криза“, заяви тя и допълни, че е необходимо да се организират „нови избори, за да може Грузия да има легитимен парламент и легитимно правителство“.

Прокуратурата в Грузия разследва твърденията за измама при вота

Зурабишвили, която обвинява Русия в намеса в изборите, обяви, че група депутати от осем европейски държави, включително Франция и Германия, са в Грузия, за да помогнат „да се намерят начини за излизане от тази криза“.

Председателят на парламента Шалва Папуашвили отказа да се срещне с делегацията.

Делегацията, от своя страна, се присъедини към проевропейска опозиционна демонстрация пред парламента снощи.

„Ние сме тук, за да ви насърчим“, заяви Михаел Рот, ръководител на комисията по външни работи на германския парламент, пред хилядите демонстранти.

