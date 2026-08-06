Държавната администрация започва да свива щатове: ще има ли реални съкращения

Част от ведомствата планират да намалят разходите чрез закриване на незаети позиции и преструктуриране на дирекции.

П ървите министерства започват да обявяват как ще изпълнят заложеното в бюджета намаляване на разходите за персонал с 10% от 1 септември 2026 г.

Това обаче не означава автоматично освобождаване на 10% от държавните служители. На отделните ведомства е оставено сами да решат как ще постигнат икономията, като сред възможностите са закриване на незаети щатове, преструктуриране на дирекции, прехвърляне на дейности и освобождаване на служители.

Финансовият министър Гълъб Донев заявява, че разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки се намаляват с 10%, без да се понижават индивидуалните възнаграждения. Същото изискване е записано и в приетия бюджет, като за част от секторите са предвидени изключения.

Финансовото министерство премахва 33 позиции

Министерството на финансите предлага числеността на централната си администрация да бъде намалена от 569 на 534 души.

Първоначално щатовете се свиват с 34, но една бройка се възстановява, поради което нетното намаление е 33 позиции. Промените засягат пет дирекции, а две длъжности се прехвърлят към Института по публична администрация.

В мотивите към проекта е посочено, че съкращаването трябва да засегне предимно незаети позиции, включително места, които са свободни повече от шест месеца.

Не се уточнява колко от премахваните щатове в момента са заети и дали ще се стигне до освобождаване на служители. Промените не засягат числеността на НАП, Агенция „Митници“ и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Проектът все още не е окончателно приет и е публикуван за обществено обсъждане.

МРРБ свива администрацията с 39 места

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага щатната му численост да бъде намалена от 627 на 588 души, или с общо 39 позиции.

Официалната оценка на въздействието показва, че предложението е изготвено след анализ на функциите и административния капацитет на отделните звена. Целта е намаляване на разходите за персонал и ограничаване на междинните управленски нива.

Предвижда се администрацията да бъде организирана в две главни дирекции, 12 дирекции, инспекторат и длъжност за служител по сигурността на информацията.

Дирекция „Обществени поръчки“ трябва да бъде обединена с правната дирекция. От публикуваните документи обаче също не става ясно каква част от премахваните щатове са заети и дали ще има действително уволнени служители.

Най-голямо намаление след сливането на две министерства

Най-голямо намаление на щатната численост досега е обявено в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

След обединяването на Министерството на иновациите и растежа и Министерството на електронното управление общият брой на позициите се намалява със 120, или с около 23%.

Двете предишни ведомства са разполагали общо с 589 щатни места, като около 70 от тях са били незаети. Част от функциите и служителите се прехвърлят към други структури, а броят на дирекциите се намалява от 19 на 8.

Затова намаляването със 120 щатни бройки не означава непременно, че толкова служители ще бъдат освободени. Част от промяната се дължи на премахването на вакантни позиции и на преструктурирането след сливането на ведомствата.

И здравната каса трябва да направи икономии

Намаляване на разходите за персонал с 10% от 1 септември е предвидено и за Националната здравноосигурителна каса.

Очакваната икономия за последните четири месеца на годината е около 1,57 млн. евро.

Като възможни мерки са посочени закриване на незаети позиции и освобождаване на служители, които вече са придобили право на пенсия.

НЗОК разполага с общо 2367 щатни места – 402 в централното управление и 1965 в районните здравноосигурителни каси. Не е определен точен брой на позициите, които трябва да бъдат премахнати.

Обявеното свиване на щатната численост не означава автоматично, че същият брой служители ще бъдат освободени.

От касата предупреждават, че съкращаването на персонала може да се отрази върху административния ѝ капацитет.

Преглеждат и структурата на социалното подпомагане

Подготвят се промени и в системата на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.

В отговор на парламентарен въпрос социалният министър Наталия Ефремова посочва, че се извършва преглед на цялостната структура на министерството и подчинените му организации.

Агенцията за социално подпомагане е предложила различни варианти за оптимизиране на работата и намаляване на разходите. По думите на министъра нито един от тях не трябва да поставя под риск услугите за най-уязвимите групи.

Предложенията все още се обсъждат и няма окончателно решение дали и колко регионални структури или щатове ще бъдат засегнати.

Щатна бройка не означава непременно уволнен служител

Първите предложения показват, че ведомствата се опитват да постигнат част от икономиите чрез премахване на свободни работни места и обединяване на структури.

Затова обявеното намаляване на щатните бройки не може автоматично да се приема като брой на хората, които ще загубят работата си.

Реалният мащаб на съкращенията ще стане ясен едва след окончателното приемане на устройствени правилници и публикуването на информация колко от закритите позиции са били заети. Засега част от промените са само проекти, подложени на обществено обсъждане.