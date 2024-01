Марго Роби пресъздаде визия на Chanel от 1995 г. (СНИМКИ)

М арго Роби се появи с визия, вдъхновена от модела Клаудия Шифър, като облече ретро Chanel по време на обяда на AFI Awards.

Той се проведе в четвъртък в хотел Four Seasons в Бевърли Хилс.

Актрисата от “Барби” носеше елегантно късо сако в коралов цвят, а по него имаше черни елементи. Тя беше съчетала визията с черна мини пола на "Шанел”, които Шифър първоначално носеше по време на шоуто на бранда през пролетта на 1995 г.

Горнището с яка включваше бижу във формата на цвете на бюста, а полата включваше златна верижка с емблематичното лого на Chanel върху нея.

Margot Robbie Replicates Iconic SS 1995 “Barbie Collection” Outfit at AFI Awards Luncheon https://t.co/XZOeg8UOH5 #Gossip #PopCultureChat pic.twitter.com/4UEZo1lHGH

33-годишната Роби присъства на обяда със сценариста и режисьор на филма Грета Гъруиг. Режисьорската носеше черно-бяло карирано сако и вратовръзка с панталон, тя се конкурираше с Америка Ферера, която сияеше в черна кожена рокля на събитието.

Greta Gerwig, America Ferrera, and Margot Robbie at the AFI Awards Luncheon. pic.twitter.com/35lBnsQGnw