Ар Кели е признат за виновен за детска порнография

М узикантът Ар Кели бе признат за виновен по обвинения в производство на детска порнография и прелъстяване на непълнолетни лица за секс, предадоха новинарските агенции.

Процесът срещу изпълнителя, получил три награди "Грами" за хита "I Believe I Can Fly", се гледа от съд в родния му град Чикаго.

Ар Кели е подсъдим в ново дело за сексуални престъпления​

Ар Кели (55 г.), чието истинско име е Робърт Силвестър Кели, е признат за виновен по шест от общо 13 обвинения. За тези за детска порнография се предвижда задължителна присъда от минимум 10 години лишаване от свобода, отбелязва ДПА.

Дискусиите на съдебните заседатели продължиха около 11 часа, преди да се произнесат.

Singer R. Kelly was found guilty on multiple charges of child pornography and luring underage girls to have sex with him.



He was not found guilty of obstructing a 2008 state case that ended with his acquittal https://t.co/xEAW3Iu9hv pic.twitter.com/DGOMEObxFF