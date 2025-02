Макрон: Само украинският президент може да договори мир за Украйна

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че само украинският президент Володимир Зеленски може да преговаря от името на страната си с Русия за прекратяване на войната, като предупреди, че „мир, който е капитулация“, ще бъде „лоша новина за всички“, включително и за САЩ, съобщи снощи изданието „Файненшъл таймс“, цитирано от Ройтерс.

„Единственият въпрос на този етап е дали президентът Путин действително, трайно и надеждно желае да се съгласи на прекратяване на огъня на тази основа. След това от украинците зависи да преговарят с Русия“, заяви Макрон в интервю за вестника в Елисейския дворец.

В сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъди войната поотделно с руския президент Владимир Путин и със Зеленски и нареди на американски представители да започнат преговори за прекратяване на продължаващия близо три години конфликт.

