Макрон се появи на важно събитие с червено око

Ф ренският президент Еманюел Макрон се пошегува за "напълно безобидното" състояние на окото си в четвъртък по време на новогодишно обръщение към френските въоръжени сили, пише The Associated Press (AP) .

(Във видеото: Скандал или размяна на шеги: Клип със семейство Макрон предизвика лавина от реакции)

"Моля, извинете неприятния вид на окото ми", каза Макрон в началото на речта си. "Разбира се, това е нещо напълно безобидно".

По време на обръщението си във военната база в "Истр", южна Франция, Макрон се появи с подпухнало, зачервено око. По-рано той носеше слънчеви очила при инспекция на войските на открито.

"Просто приемете това като неволна препратка към "Окото на тигъра"... За тези, които хванат препратката, това е знак за решителност", пошегува се той, очевидно визирайки едноименната хитова песен на американската рок група Survivor от филма "Роки III" (1982) с участието на Силвестър Сталоун.

Речта на Макрон засегна ключови предизвикателства пред армията през 2026 г., включително:

ускореното въоръжаване на Франция, продължаващата подкрепа за Украйна и решението да бъдат изпратени войски в Гренландия като демонстрация на подкрепа за Дания.

France’s Macron laughs off ‘harmless’ eye condition as he addresses troopshttps://t.co/qOMPDmRJaY pic.twitter.com/WQGnZ7S6XD — The Washington Times (@WashTimes) January 16, 2026

Появата на Макрон с видимо зачервено око разпали вълна от слухове и спекулации в интернет, като потребители на социалните мрежи и някои медийни издания се питат дали нараняването е резултат от преумора или нещо по-лично.

Върнаха се слуховете за евентуален конфликт с първата дама Брижит Макрон, съживявайки спомени за минали моменти, които поставяха Елисейския дворец в неудобно положение, включително неловки публични появи, заснети по време на чуждестранни визити.

🔥🚨BREAKING: President Macron's wife slapped slapped him before getting off plane in Hanoi. pic.twitter.com/oSpVEZlHQ2 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 26, 2025

През 2025 г. социалните медии бяха пълни с коментари относно кадрите, на които се виждаше как френският президент получава нещо подобно на шамар преди началото на официалната му визита във Виетнам.

Малко след отварянето на вратата на президентския самолет в Ханой, ръка с червен ръкав блъска Еманюел Макрон в лицето. А след това по стълбичката слизат президентът и съпругата му Бриджит, облечена в червено сако.

Тогава Макрон заяви, че кадрите са плод не на семеен скандал, а на семейна шега. Така или иначе случката привлече повече обществено внимание.