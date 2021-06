Мъж удари шамар на френския президент Макрон

М ъж удари шамар на френския президент Еманюел Макрон, информира Би Би Си.

Това стана по време на официално посещение на Макрон в югоизточната част на Франция.

Във видео, появило се в социалните медии, се вижда как Макрон се приближава до бариера, зад която се намират граждани. След това един от тях удря шамар на президента, преди охраната бързо да се намеси. Докато това се случва, се чуват думите "Долу макронизма".

French President Emmanuel Macron has been slapped by a man during a trip to southeast France pic.twitter.com/7vyYlpuzS2