Макрон иска да сложи началото на серия от признавания на палестинска държава

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви днес, че иска да сложи началото на серия от признавания на палестинска държава и Израел, предаде Франс прес.

Френският лидер планира това да се случи на конференция на ООН в Ню Йорк, на която Франция ще е съпредседател заедно със Саудитска Арабия.

French President Macron says that France could recognize the Palestinian state in June. pic.twitter.com/wsrO3TSrAE