Макрон към Махмуд Абас: Важно е да се възстанови палестинското управление в Газа

Ф ренският президент Еманюел Макрон е заявил в телефонен разговор с палестинския лидер Махмуд Абас вчера, че е важно "да се възстанови палестинското управление в Газа, с пълното участие на Палестинската автономия", предаде Франс прес, като цитира информация на френското президентство.

В първия ден от примирието в Газа: Израел и "Хамас" си размениха заложници

Макрон е добавил също, че "бъдещето на ивицата Газа трябва да бъде част от това на бъдещата палестинска държава и по този начин трябва да гарантираме, че нито едно клане, като това, извършено на 7 октомври срещу израелския народ, никога няма да може да се повтори", добавиха от френското президентство в първия ден от прекратяването на огъня между "Хамас" и Израел.

За Елисейския дворец "сега е от съществено значение да се работи спешно по отговор на жизненоважната извънредна ситуация за населението на Газа, като се гарантира масовото предоставяне на хуманитарна помощ, съизмерима с нуждите на жителите".

