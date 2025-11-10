Любопитно

Жена иска обезщетение от бившия си, "откраднал най-добрите ѝ години за раждане"

"Смятам, че ми дължи огромно обезщетение и искам да плати“

10 ноември 2025, 11:05
Жена иска обезщетение от бившия си, "откраднал най-добрите ѝ години за раждане"
В ремето е пари – поне за 34-годишна жена, която беше зарязана след десет години връзка. Тя изисква финансова компенсация от бившия ѝ приятел, защото ѝ е „откраднал най-добрите години за раждане“.

Анонимната жена написа писмо до рубриката „Moral Money“ на The Telegraph, в което твърди, че бившият ѝ сега дължи пари за ин витро или замразяване на яйцеклетки, след като я остави сама, предаде New York Post.

„Той ми казва, че на 38 години все още се чувства така, сякаш има цяло десетилетие да се наслаждава на начина си на живот и да напредва в кариерата, и не е готов за брак и деца, но знае, че за мен това вече е приоритет – затова си тръгва“, пише жената.

„Ето ме на 34, яйцеклетките ми треперят, готова съм за етапа брак и родителство, но изведнъж сама и емоционално съсипана. Навлизам в яростната фаза на скръбта, защото смятам, че ми дължи огромно обезщетение и искам да плати.“

Жената обяснява още, че е направила някои кариерни жертви, за да подкрепи амбициите на бившия си, тъй като устно са се разбрали той да развие кариерата си и да печели повече от нея, ако имат деца.

„Сега се чувствам уязвима от тези компромиси и търся компенсация“, пише тя гневно. „Нали той трябва да носи някаква отговорност, за да ми помогне да намаля щетите от нашите планове, които той промени с решението си и счупените обещания?“

Писателят на рубриката „Moral Money“ Сам Сийкъм изрази съчувствие към ситуацията на жената, но призна, че е невъзможно да се спечели съдебно дело за обезщетение.

„Важно е да промените мисленето си от търсене на компенсация от него към инвестиране в собствената си устойчивост“, заявява Сийкъм. „Ин витро и замразяването на яйцеклетки са скъпи и е естествено да смятате, че той трябва да допринесе, тъй като общите ви житейски избори повлияха на времето. Но ако той не иска, правната система няма да го принуди.“

Писмото бързо стана сензационно в социалните мрежи, където читателите бяха далеч по-сурови към нежеланата ситуация на жената.

Мнозина се чудеха защо е чакала цели 10 години партньорът ѝ да премине към следващия етап на връзката и заявиха, че е трябвало сама да го напусне години по-рано.

„Жените или са възрастни хора със собствена воля, или не са“, написа един критик в X. „Няма среден вариант.“

„Отговорността е важна“, съгласи се втори. „ТИ правиш своите собствени избори и тези избори имат последствия. Ти си избрала този човек, така че никой не ти дължи нищо за решения, които си взела свободно.“

Друг потребител предупреди жените в края на 20-те и началото на 30-те години да бъдат предпазливи колко дълго остават с мъж, който не показва активно, че е сериозно ангажиран.

„Някой чувал ли е за правилото за 2 години?“, написа той. „Ако връзката не върви наникъде в рамките на 2 години, ти си длъжна да си тръгнеш. Повечето неща имат срок на годност.“

Източник: New York Post    
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 13 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 13 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 14 часа

