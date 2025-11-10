Жена иска обезщетение от бившия си, "откраднал най-добрите ѝ години за раждане"

В ремето е пари – поне за 34-годишна жена, която беше зарязана след десет години връзка. Тя изисква финансова компенсация от бившия ѝ приятел, защото ѝ е „откраднал най-добрите години за раждане“.

Анонимната жена написа писмо до рубриката „Moral Money“ на The Telegraph, в което твърди, че бившият ѝ сега дължи пари за ин витро или замразяване на яйцеклетки, след като я остави сама, предаде New York Post.

„Той ми казва, че на 38 години все още се чувства така, сякаш има цяло десетилетие да се наслаждава на начина си на живот и да напредва в кариерата, и не е готов за брак и деца, но знае, че за мен това вече е приоритет – затова си тръгва“, пише жената.

„Ето ме на 34, яйцеклетките ми треперят, готова съм за етапа брак и родителство, но изведнъж сама и емоционално съсипана. Навлизам в яростната фаза на скръбта, защото смятам, че ми дължи огромно обезщетение и искам да плати.“

Furious woman, 34, demands ex-boyfriend pay compensation for stealing her ‘childbearing years’: ‘He owes me big time’ https://t.co/CGABRK7eJF pic.twitter.com/YlCn3MIDL6 — New York Post (@nypost) November 9, 2025

Жената обяснява още, че е направила някои кариерни жертви, за да подкрепи амбициите на бившия си, тъй като устно са се разбрали той да развие кариерата си и да печели повече от нея, ако имат деца.

„Сега се чувствам уязвима от тези компромиси и търся компенсация“, пише тя гневно. „Нали той трябва да носи някаква отговорност, за да ми помогне да намаля щетите от нашите планове, които той промени с решението си и счупените обещания?“

Писателят на рубриката „Moral Money“ Сам Сийкъм изрази съчувствие към ситуацията на жената, но призна, че е невъзможно да се спечели съдебно дело за обезщетение.

„Важно е да промените мисленето си от търсене на компенсация от него към инвестиране в собствената си устойчивост“, заявява Сийкъм. „Ин витро и замразяването на яйцеклетки са скъпи и е естествено да смятате, че той трябва да допринесе, тъй като общите ви житейски избори повлияха на времето. Но ако той не иска, правната система няма да го принуди.“

Писмото бързо стана сензационно в социалните мрежи, където читателите бяха далеч по-сурови към нежеланата ситуация на жената.

A 34-year-old woman who was dumped after a decade of dating says she wants financial compensation from her ex-boyfriend for taking away her “childbearing years”. https://t.co/zosq41Xy24 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) November 10, 2025

Мнозина се чудеха защо е чакала цели 10 години партньорът ѝ да премине към следващия етап на връзката и заявиха, че е трябвало сама да го напусне години по-рано.

„Жените или са възрастни хора със собствена воля, или не са“, написа един критик в X. „Няма среден вариант.“

„Отговорността е важна“, съгласи се втори. „ТИ правиш своите собствени избори и тези избори имат последствия. Ти си избрала този човек, така че никой не ти дължи нищо за решения, които си взела свободно.“

Друг потребител предупреди жените в края на 20-те и началото на 30-те години да бъдат предпазливи колко дълго остават с мъж, който не показва активно, че е сериозно ангажиран.

„Някой чувал ли е за правилото за 2 години?“, написа той. „Ако връзката не върви наникъде в рамките на 2 години, ти си длъжна да си тръгнеш. Повечето неща имат срок на годност.“