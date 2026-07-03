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Намериха живо 18-месечно бебе в моргата часове след като го обявиха за мъртво

Медицински сестри и полицаи забелязали пулс и признаци на живот, но арогантен лекар пренебрегнал предупрежденията им и изпратил 18-месечното момченце в хладилната стая

3 юли 2026, 10:40
Намериха живо 18-месечно бебе в моргата часове след като го обявиха за мъртво
Снимката е илюстративна   
Източник: Thinkstock/Guliver

М алко дете от Аризона е било открито живо в моргата на местна болница, часове след като лекар го обявява за мъртво, съобщава People.

18-месечното момченце, чието име не се съобщава публично, е било откарано в медицинския център „Дигнити Хелт Мърси Гилбърт“ в Гилбърт, Аризона, след като е било намерено в басейна на семейството си на 8 февруари, съобщава местната медия ABC 15. Лекар в болницата е предположил, че детето е мъртво, вярвайки, че се е удавило.

Нов полицейски доклад и кадри от боди камера на полицейското управление в Гилбърт, получени от ABC 15, показват как съдебният лекар разбира, че детето е живо, докато се намира в „хладилната стая“ на болницата.

Докладът също така твърди, че полицаите са чули медицинска сестра да казва, че е открила пулс на детето, съобщава AZ Family. Въпреки че медицинските сестри и полицаите са настоявали, че виждат признаци на живот, детето е обявено за мъртво в 18:20 ч. на 8 февруари, според медията.

След като полицай се опитал да каже на лекаря за думите на сестрата („Имам пулс“), лекарят пренебрегнал опасенията.

„[Лекарят] арогантно ми каза, че той е лекарят, той има медицинско образование, завършил е медицински факултет с причина и да го оставя да си върши работата“, пише полицай в доклада, цитиран от ABC 15.

„Изпускането на въздух беше чуваемо и видимо“, пише полицай в доклада, като добавя: „Също така започна да звучи сякаш [детето] се бори за въздух“, според ABC 15.

След провеждане на допълнителни изследвания, включително ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), е установено, че детето е оцеляло след инцидента в басейна, но е получило трайно увреждане на мозъка, съобщава ABC 15, позовавайки се на полицейския доклад.

„Това е съкрушителна ситуация“, се казва в изявление на медицинския център „Мърси Гилбърт“ до ABC 15.
„Незабавно проведохме подробен преглед на всички аспекти на предоставената грижа, за да разберем какво се е случило и да направим съществени промени за подобряване на нашите услуги. От уважение към поверителността на пациента не можем да обсъждаме подробности. Продължаваме да работим със семейството и техния представител. Безопасността на пациентите и изключителната грижа са нашият най-висок приоритет“, става още ясно от изявление на медицинския център.

Срещу лекаря не са повдигнати наказателни обвинения във връзка с инцидента, съобщава AZ Family.

От People уточняват, че са се свързали с полицейското управление в Гилбърт и медицинския център „Мърси Гилбърт“.

Аризона лекарска грешка дете морга обявено за мъртво
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