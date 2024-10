Майка и двете ѝ деца загинаха след падане в Ниагарския водопад

М айка и двете ѝ деца са починали, след като са паднали в Ниагарския водопад в понеделник вечерта.

33-годишната Чаянти Мийнс, Роман Росман, 9г. и Мека Мийнс на 5 месеца, са паднали от остров Луна, според полицията на щата Ню Йорк. Остров Луна е малък остров между Американските водопади и водопадите Bridal Veil (букв. превод "Булчински Воал" - бел. ред.), които заедно с водопадите Horseshoe Falls (букв. превод "Подкова" - бел. ред.) са част от известната туристическа атракция.

