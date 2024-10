Италианска ски шампионка загина при трагичен инцидент

Т ийнейджърка, шампионка по ски, загина след падане по време на тренировка в Италия.

19-годишната Матилде Лоренци е паднала по време на каране на ски на писта във Вал Сеналес, Северна Италия, съобщиха от министерството на отбраната на страната.

Лоренци стана италианска шампионка за юноши през миналия сезон, а по-голямата ѝ сестра Лукреция също е състезателка по ски, съобщава Olympics.com.

A teenage champion skier has died after a crash during a training session in Italy



