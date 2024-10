Кипяща кръв и разкъсване: Най-трагичният инцидент с водолази в историята

В света съществуват безброй опасности и начини да загинете инцидентно. Един от най-ужасяваващите инциденти в историята се случи в Северно море през 1983г., когато несъзнателна грешка убива петима души, а един от тях е толкова обезобразен, че отнасят останките му в няколко торби.

Дълбоководното гмуркане в океана е изключително рисковано занимание, и то не само заради опасни хищници. Всъщност, рискът от декомпресионна болест е много по-значим от заплахата от акули.

За да се минимизира рискът от декомпресионна болест, която може да бъде смъртоносна, водолазите трябва да се изкачват бавно към повърхността, за да се адаптират постепенно към променящото се налягане.

На нефтените платформи, където оборудването трябва да се поправя и подменя редовно, това може да забави работния процес значително.

Поради това водолазите понякога използват "камери за насищане" – специално проектирани помещения, оборудвани с легла, консумативи и други необходими удобства, които поддържат налягането, съответстващо на подводната зона, в която работят.

The Byford Dolphin is a drilling rig known most notably for a catastrophic explosive decompression accident in 1983 that killed five workers and severely injured one. All the divers were subjected to explosive decompression effects.



