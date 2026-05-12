"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

К ампаниите в социалните мрежи срещу вятърната енергия вече не са само американски феномен. Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп нарича вятърната енергия "за глупави хора", подобни послания все по-силно набират популярност и в Европа, континент, традиционно подкрепящ чистата енергия.

Социални кампании, които твърдят, че вятърните турбини причиняват рак и замърсяват питейната вода, се разпространяват с нарастваща скорост из Европа, пренасяйки американския тип недоверие към възобновяемите енергийни източници и от тази страна на Атлантика.

Според нов доклад, поръчан от европейското лоби на вятърната индустрия, Швеция и други северни държави са сред основните центрове на дезинформация срещу вятърната енергия. Авторите предупреждават, че фалшивите твърдения вече забавят проекти, от които Европейският съюз се нуждае за гарантиране на енергийната си сигурност.

"Ако дезинформацията и подвеждащата информация застанат на пътя ни, тогава имаме сериозен проблем", заяви говорителят на WindEurope Кристоф Ципф пред POLITICO . "Тук не става дума само за вятърната индустрия. Става дума за това да гарантираме, че имаме енергия, която не е блокирана в Ормузкия проток, а се произвежда тук, в Европа."

Дезинформацията се разпространява в социалните мрежи

Докладът, изготвен от британската изследователска компания CASM Technology, установява, че мрежа от активисти, политици, маргинални медии и онлайн общности разпространява твърдения, че вятърните турбини предизвикват:

сривове в електропреносните мрежи, убиват диви животни, причиняват рак и замърсяват питейната вода.

Тези твърдения са били разпространявани чрез повече от 500 акаунта в шест социални платформи, генерирайки десетки хиляди публикации срещу вятърната енергия през последните две години.

Според анализа най-голям обем от подобни публикации идва от шведски акаунти, следвани от Франция, Норвегия, Финландия, Великобритания и Германия. Изследователите отбелязват, че класацията е повлияна и от ограничения в достъпа до данни, но подчертават, че северните държави ясно се открояват като основен център на антивятърна активност.

Европа търси енергийна независимост

Докладът идва в ключов момент за Европа. Докато войната с Иран показва уязвимостта на Европа към сътресения на пазара на изкопаеми горива и прекъсвания на доставките, Европейският съюз ускорява прехода към електрификация и възобновяеми източници, за да намали зависимостта си от вносни горива.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп засилва атаките си срещу вятърната енергия, която нарича "огромни грозни вятърни мелници", "измамата на века" и енергиен източник "за глупави хора". Администрацията му блокира нови проекти и харчи милиарди долари федерални средства за спиране на вече започнати инициативи.

Кампаниите вече влияят върху реални проекти

Според авторите на изследването онлайн наративите все по-често се превръщат в реална пречка пред проектите за възобновяема енергия.

"Една от най-интересните области за мен беше дезинформацията, насочена не просто срещу компании, а срещу конкретни проекти. И не просто срещу държава, а срещу цяла индустрия", заяви основателят на CASM Карл Милър.

"Интересното е колко географски специфични са тези послания. В някои държави се говори основно за икономическа неефективност. В други за екологични щети. А на трети места за елити", допълни той.

В Швеция, Финландия и Великобритания силен отзвук получават твърденията, че вятърната енергия води до високи цени на електричеството, нестабилност на мрежите и сривове в електроснабдяването. В Норвегия и Италия доминират посланията за разрушаване на околната среда.

Изследователите предупреждават, че тези кампании все по-често функционират като своеобразна "сянка на разрешителния режим", създавайки местна съпротива, която води до жалби, забавяния и политически натиск срещу проектите.

Това е особено важно за държави като Швеция и Норвегия, където общините често имат правомощия да блокират вятърни проекти.

Брюксел ускорява процедурите

Европейската комисия се опитва да ускори одобренията чрез новия пакет за електропреносните мрежи, чиято цел е модернизиране и разширяване на енергийната инфраструктура, съкращаване на процедурите за разрешителни и улесняване на включването на нови мощности от вятърна и слънчева енергия към електроенергийната система.

Докладът описва и как наративите се разпространяват през граници онлайн, включително чрез послания в стил MAGA срещу "икономическите елити" и глобалистките политики, които се пренасят в европейските енергийни дебати.

"Интернет позволи едно много хаотично преплитане на политически култури", казва Милър. "Те съществуват в едни и същи онлайн пространства. Говорят за едни и същи неща."

Влиянието на Русия и крайнодесните послания

Докладът не стига дотам директно да обвинява чужди държави като Русия или САЩ за кампаниите, но изследователите посочват по-широка онлайн екосистема, в която антивъзобновяемите послания се преплитат с антиваксърска реторика, антиевропейски настроения и крайнодесни политически тези.

"Русия използва енергийната зависимост като геополитически инструмент", казва Милър. "Тя е огромен износител на изкопаеми горива и ядрена енергия. Не иска да вижда енергийно независима Европа, която развива собствен капацитет за възобновяема енергия."

От WindEurope предупреждават, че ефектът вече се усеща на терен. Докладът описва случаи на забавени или отменени проекти на стойност милиарди евро, както и нарастващи кампании на съпротива и съдебни обжалвания.

"Дезинформацията води до забавяне на проектите, защото виждаме съпротива. Виждаме жалби срещу проекти за вятърна енергия", казва Ципф.

Директорът на българската компания за възобновяема енергия Никола Газдов определи България като предупреждение за това как дезинформацията може да прерасне в политическа парализа.

"България не е построила нито един нов вятърен парк от дванадесет години", написа той след дискусия, посветена на доклада.

Следващото бойно поле - изкуственият интелект

Изследователите предупреждават, че следващият фронт вече се оформя в системите с изкуствен интелект.

В предварително проучване CASM е установила, че сайтове с "антивятърно" съдържание често се цитират от големи езикови модели при отговори на въпроси за вятърната енергия.

"Мисля, че това е новата граница", казва Милър. "Навлизаме в свят, който все повече ще бъде интерпретиран, разбран и филтриран от големи езикови модели. Напълно неизбежно е начинът, по който злонамерени хора водят информационни операции и информационна война, също да се промени."