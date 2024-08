Лавров: Саботажът на "Северен поток" е нареден от Вашингтон

С аботажът на газопровода „Северен поток“ в Балтийско море през 2022 г. е поръчан от САЩ, каза министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, цитиран от Франс прес.

„Въпреки че (...) са участвали украинци, ясно е, че те не биха могли да се справят сами. Ясно е, че за да се извърши такава атака, заповедта е дошла от най-високо ниво, както се казва, а най-високото ниво за Запада, разбира се, е Вашингтон“, посочи Лавров във видеоинтервю за руската медия „Известия“, публикувано и в канала му в „Телеграм“.

Външният министър каза още, че Германия е длъжна да отговори на всички въпроси, поставени ѝ от Русия относно атаката.

"Това са напълно безпочвени инсинуации": Полша не е помогнала за саботажа на "Северен поток"

„(Германия) е длъжна да отговори на всички въпроси. На първо място те категорично трябва да спрат да отказват да (ни) представят факти, които не биха могли да не са установили. И когато информацията, която изискваме, не се предоставя по официални канали, а се появява във вестникарски статии, и то едновременно в три, мисля, германски издания, в американския „Уолстрийт джърнъл“, това навежда на мисълта, че всичко е инсценировка, разбира се“, каза министърът, цитиран от ТАСС.

„Сега започваме да виждаме опити да се хвърли цялата отговорност върху група от някакви пияни офицери, които заедно с пиещи с тях бизнесмени или са наели някого, или са решили сами да се научат да се гмуркат. Това е несериозно“, подчерта ръководителят на руското дипломатическо министерство.

По думите му „цялата тази операция е замислена, за да се отклони по някакъв общественото внимание и в Германия, и в света от истинските изпълнители, виновници, поръчители на този терористичен акт“.

