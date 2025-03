Р уският външен министър Сергей Лавров заяви, че изпращането на европейски мироопазващи сили в Украйна би било "подстрекателство" към война с Москва.

"Този план за изпращане на "миротворци" в Украйна е продължение на заканата на киевския режим за война срещу нас", заяви Лавров в интервю за изданието на руското министерство на отбраната "Красная звезда“.

Лавров коментира и отношенията между Москва и Вашингтон, като описа консултациите между високопоставени представители на двете страни, които миналия месец се срещнаха в Рияд, като "напълно нормален разговор между две делегации".

❗️‘Trump is a Pragmatist’: Russian FM Lavrov



Trump gives a ‘human character to politics,’ Lavrov added – explaining, ‘that is what is interesting about him.’ pic.twitter.com/g7soobRLm5