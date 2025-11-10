Свят

Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона

Лукашенко съобщи, че Беларус ще повдигне въпроса за затворената граница във Вашингтон, чрез контактите си там

10 ноември 2025, 22:56
Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона
Източник: Getty Images

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона, блокирани на територията на страната му. Това се случи след като границата с Литва беше затворена заради серия от балони, пренасящи контрабандни цигари, съобщи „Евронюз“. 

Литва — член на НАТО и ЕС — затвори двата си гранични пункта с Беларус на 29 октомври, след като балони, излитащи от Беларус, нееднократно нарушаваха въздушното пространство и предизвикваха смущения в полетите над Вилнюс.
Границата ще остане затворена поне до края на ноември, съобщиха литовските власти.

"Лудост" - Лукашенко отвърна на Литва за затворената граница

Литовските служби заявиха, че въздушните инциденти са част от антизападна кампания на съюзническа на Русия Беларус, насочена към подкопаване на стабилността в региона. Литва граничи както с Беларус, така и с руския анклав Калининград.

Лукашенко определи затварянето на границата като „безумна измама“ и част от „хибридна война срещу Беларус“, като заяви, че самата Литва трябва да се справи с контрабандата.

Беларуските власти отказаха да открият коридор за евакуация на заседналите камиони, настоявайки за пълно възобновяване на движението през границата.

„Ако не го направят в следващите дни, ще вземем решение съгласно нашите закони — включително до конфискация на превозните средства“, заяви Лукашенко, като уточни, че в момента около 1200 литовски камиона са блокирани в Беларус.

„Те не могат просто да стоят по пътищата – става дума за 1100 или 1200 тежкотоварни камиона“, добави той, посочвайки, че превозните средства са преместени в платени паркинги.

"Западът води война": Границата на Литва с Беларус остава затворена

Представителят на Литовската асоциация на пътните превозвачи, Ерландас Микенас каза, че шофьорите, заседнали с камионите си, се чувстват все по-уморени и разгневени, а част от стоките вече рискуват да се развалят.

Напрежението нараства на фона на засилената тревога в Европа, след като от септември насам дронове неколкократно навлизаха във въздушното пространство на НАТО — в мащаби, каквито не са наблюдавани досега. Някои европейски представители определят инцидентите като тест от страна на Москва за реакцията на НАТО.

Лукашенко съобщи, че Беларус ще повдигне въпроса за затворената граница във Вашингтон, чрез контактите си там.

През август беларуският лидер проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, който породи спекулации за възможно затопляне на отношенията.

Месец по-късно Лукашенко помилва 52 политически затворници като част от споразумение, договорено с посредничеството на САЩ, което доведе до облекчаване на санкциите срещу националния авиопревозвач „Белавиа“, включително възобновяване на доставките на резервни части и обслужването на самолети.

Източник: БГНЕС    
Беларус Литва Александър Лукашенко
