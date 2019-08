Н овини от последния месец показват, че Израел разширява обсега на атаките си по ирански обекти. След 2011 израелската армия извърши над двеста въздушни удара на сирийска територия, където са разположени ирански военни позиции, включително оръжейни складове и ракетни установки. Удари извършени в края на юли в Ирак, предизвикаха въпроси както в международната общност, така и сред наблюдателите на събитията в Близкия изток, дали не се отваря нов фронт от израелската дипломация и армия в кампанията им за ограничаване на влиянието на Иран.

Първоначално ударите не предизвикват сериозен медиен интерес, включително в Израел. На 19 юли е извършена атака с Ф-35 върху базата Кемп Ашраф, разположена североизточно от иракската столица Багдад. Два дни по-късно отново е извършено нападение върху същата база. Кемп Ашраф е на 80 км. от иранската граница и районът често е посещаван от ирански военни съветници, които наблюдават преноса на балистични ракети, наскоро закупени от Ирак. При ударите са ранени няколко от тези съветници, както и товар с боеприпаси. Тези нападения идват на фона на въздушни удари и в Сирия от края на миналия месец и началото на август, насочени отново срещу ирански военни обекти. Има данни за атакуван оръжеен склад и в Багдад, който е стопанисван от про-иранската иракска милиция Катаеб Хизбулла.

Тези удари не предизвикват такава обществена реакция в Израел, предвид факта, че през последните години израелската армия извърши стотици подобни атаки в съседна Сирия. Но за военните експерти и за дипломатите нещата стоят по друг начин, защото изглежда се случва нещо важно. Ако всички данни са верни – а изглежда са коректни – Израел започва да действа систематично, за да попречи на Иран да установи сигурна сухопътна връзка от Техеран през Ирак и Сирия към Ливан, където се намира важното средиземноморско крайбрежие, но и където са силите на Хизбулла – верен съюзник на Иран и враг на Израел от десетилетия. Израел вече не се задоволява да атакува военните складове в Сирия, а насочва вниманието си към военните пратки още когато те преминават иранските граници. Това означава, че конфликтът се задълбочава.

