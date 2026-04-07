„Да умреш за родината е живот“: Куба заплаши Тръмп с партизанска война

П резидентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви, че страната ще отвърне с партизанска кампания, ако САЩ започнат военна атака, предупреждавайки Вашингтон, че всяка операция би довела до „огромни загуби“ и за двете страни.

Кубинският лидер отправи това послание в ексклузивно интервю за Newsweek в Хавана в петък, първото му с американска медия от 2023 г., в отговор на заплахите на президента Доналд Тръмп да „завземе“ комунистическата островна държава, разположена само на 90 мили (145 километра) от Флорида.

Заплахите на Тръмп идват в момент, когато Куба е на ръба на икономически колапс, като 10 милиона граждани страдат от ежедневни прекъсвания на електрозахранването на фона на тежка енергийна криза, утежнена от американската блокада върху доставките на петрол за острова от януари насам.

Белият дом оправда своите мерки с аргумента, че Куба представлява „необичайна и извънредна заплаха“ за националната сигурност на САЩ, като посочва комунистическата политика на Хавана, отношенията ѝ с Русия, Китай и Иран, както и предполагаеми връзки с Хамас и Хизбула. Кубинските власти отричат каквато и да е връзка с организации, определени от САЩ като терористични.

Но блокадата доведе до по-високи цени на храните, недостиг на лекарства и редки антиправителствени протести. Администрацията на Тръмп открито спекулира за възможна намеса на САЩ. След военни операции във Венецуела и Иран тази година, Тръмп заяви в различни случаи, че Куба ще бъде „следващата“ и че очаква „честта“ да „завземе Куба по някакъв начин“.

Но в петък Диас-Канел заяви, че страната му, макар да предпочита диалог, ще се защитава докрай „с участието на целия народ“, ако САЩ започнат атака.„Винаги ще се стремим да избегнем война. Винаги ще работим за мир. Но ако се случи военна агресия, ще отвърнем, ще се бием, ще се защитим“, каза той.

„А ако паднем в битка, да умреш за родината означава да живееш“, добави той, позовавайки се на лозунг, популяризиран от Фидел Кастро и партизанската борба на кубинските революционери.

Президентът призна позицията на Куба като малка държава, намираща се в историческо напрежение със свръхсила. Но той се позова на доктрината на страната за „война на целия народ“, като заяви, че всяка военна атака от САЩ би довела до „огромни загуби за двете нации и народи“.

„Загубата на човешки живот и материалните разрушения биха били неизчислими“, предупреди той. „Такъв акт на агресия би бил изключително скъп във всяко отношение и не е това, което нашите народи заслужават“.

Той добави, че предвид факта, че Куба активно търси дипломатическо решение: „Няма никакъв предлог, никакво оправдание за Съединените щати да прибягват до военна агресия като начин за разрешаване на нашите различия“.

„Куба не представлява заплаха за Съединените щати – и още по-малко „извънредна и необичайна“ заплаха, както се твърдеше“, каза той, визирайки заповедта на Тръмп от януари за налагане на мита върху всяка страна, доставяща петрол на Куба.

Този указ, осъден от ООН, на практика спря държави като Мексико да изпращат обичайните си доставки към Хавана.

Преди това Куба разчиташе основно на своя исторически съюзник Венецуела за по-голямата част от вноса на петрол, но загуби този източник през януари, след като военна операция на САЩ отстрани лидера на тази страна и осигури контрол на Вашингтон върху венецуелското производство на петрол.

„Не се притеснявам за личната си безопасност“

Диас-Канел, който пое поста през 2019 г. като първият лидер след Кубинската революция от 1959 г., който не носи фамилията Кастро, също каза пред Newsweek, че не се притеснява за собствената си безопасност.

Военните действия на САЩ по време на втория мандат на Тръмп са били насочени към държавните глави в Иран и Венецуела, като върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит в първия ден на съвместните удари на САЩ и Израел, а венецуелският лидер Николас Мадуро е бил задържан в двореца си при операция на специалните сили на САЩ, за да бъде изправен пред обвинения в наркотрафик в Ню Йорк.

Диас-Канел заяви, че комунистическото ръководство на Куба ще продължи да функционира дори при неговото отстраняване. „Не се притеснявам за личната си безопасност“, каза 65-годишният лидер. „Ръководството на кубинската държава, партията и революцията е колективно. И решенията се вземат колективно“.

Според него подобен подход би осуетил всякакви опити на администрацията на Тръмп да установи сътрудничество с вътрешни фигури в кубинското правителство, които биха могли да действат като алтернативни лидери. Той нарече реториката на администрацията на Тръмп за „завземане“ „изцяло войнствена и агресивна позиция“, която е „много далеч от това, което предложихме в нашите разговори със Съединените щати“.

Той подчерта, че неговото правителство търси дипломатическо решение, „което да ни отдалечи от конфронтацията“.