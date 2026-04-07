Свят

„Да умреш за родината е живот“: Куба заплаши Тръмп с партизанска война

7 април 2026, 16:19
Президентът на Куба Мигел Диас-Канел   
Източник: ЕПА/БГНЕС

П резидентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви, че страната ще отвърне с партизанска кампания, ако САЩ започнат военна атака, предупреждавайки Вашингтон, че всяка операция би довела до „огромни загуби“ и за двете страни.

Кубинският лидер отправи това послание в ексклузивно интервю за Newsweek в Хавана в петък, първото му с американска медия от 2023 г., в отговор на заплахите на президента Доналд Тръмп да „завземе“ комунистическата островна държава, разположена само на 90 мили (145 километра) от Флорида.

Заплахите на Тръмп идват в момент, когато Куба е на ръба на икономически колапс, като 10 милиона граждани страдат от ежедневни прекъсвания на електрозахранването на фона на тежка енергийна криза, утежнена от американската блокада върху доставките на петрол за острова от януари насам.

Белият дом оправда своите мерки с аргумента, че Куба представлява „необичайна и извънредна заплаха“ за националната сигурност на САЩ, като посочва комунистическата политика на Хавана, отношенията ѝ с Русия, Китай и Иран, както и предполагаеми връзки с Хамас и Хизбула. Кубинските власти отричат каквато и да е връзка с организации, определени от САЩ като терористични.

Но блокадата доведе до по-високи цени на храните, недостиг на лекарства и редки антиправителствени протести. Администрацията на Тръмп открито спекулира за възможна намеса на САЩ. След военни операции във Венецуела и Иран тази година, Тръмп заяви в различни случаи, че Куба ще бъде „следващата“ и че очаква „честта“ да „завземе Куба по някакъв начин“.

Но в петък Диас-Канел заяви, че страната му, макар да предпочита диалог, ще се защитава докрай „с участието на целия народ“, ако САЩ започнат атака.„Винаги ще се стремим да избегнем война. Винаги ще работим за мир. Но ако се случи военна агресия, ще отвърнем, ще се бием, ще се защитим“, каза той.

„А ако паднем в битка, да умреш за родината означава да живееш“, добави той, позовавайки се на лозунг, популяризиран от Фидел Кастро и партизанската борба на кубинските революционери.

Президентът призна позицията на Куба като малка държава, намираща се в историческо напрежение със свръхсила. Но той се позова на доктрината на страната за „война на целия народ“, като заяви, че всяка военна атака от САЩ би довела до „огромни загуби за двете нации и народи“.

„Загубата на човешки живот и материалните разрушения биха били неизчислими“, предупреди той. „Такъв акт на агресия би бил изключително скъп във всяко отношение и не е това, което нашите народи заслужават“.

Той добави, че предвид факта, че Куба активно търси дипломатическо решение: „Няма никакъв предлог, никакво оправдание за Съединените щати да прибягват до военна агресия като начин за разрешаване на нашите различия“.

„Куба не представлява заплаха за Съединените щати – и още по-малко „извънредна и необичайна“ заплаха, както се твърдеше“, каза той, визирайки заповедта на Тръмп от януари за налагане на мита върху всяка страна, доставяща петрол на Куба.

Този указ, осъден от ООН, на практика спря държави като Мексико да изпращат обичайните си доставки към Хавана.

Преди това Куба разчиташе основно на своя исторически съюзник Венецуела за по-голямата част от вноса на петрол, но загуби този източник през януари, след като военна операция на САЩ отстрани лидера на тази страна и осигури контрол на Вашингтон върху венецуелското производство на петрол.

„Не се притеснявам за личната си безопасност“

Диас-Канел, който пое поста през 2019 г. като първият лидер след Кубинската революция от 1959 г., който не носи фамилията Кастро, също каза пред Newsweek, че не се притеснява за собствената си безопасност.

Военните действия на САЩ по време на втория мандат на Тръмп са били насочени към държавните глави в Иран и Венецуела, като върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит в първия ден на съвместните удари на САЩ и Израел, а венецуелският лидер Николас Мадуро е бил задържан в двореца си при операция на специалните сили на САЩ, за да бъде изправен пред обвинения в наркотрафик в Ню Йорк.

Диас-Канел заяви, че комунистическото ръководство на Куба ще продължи да функционира дори при неговото отстраняване. „Не се притеснявам за личната си безопасност“, каза 65-годишният лидер. „Ръководството на кубинската държава, партията и революцията е колективно. И решенията се вземат колективно“.

Според него подобен подход би осуетил всякакви опити на администрацията на Тръмп да установи сътрудничество с вътрешни фигури в кубинското правителство, които биха могли да действат като алтернативни лидери. Той нарече реториката на администрацията на Тръмп за „завземане“ „изцяло войнствена и агресивна позиция“, която е „много далеч от това, което предложихме в нашите разговори със Съединените щати“.

Той подчерта, че неговото правителство търси дипломатическо решение, „което да ни отдалечи от конфронтацията“.

По темата

Източник: Newsweek    
Последвайте ни
Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Тръмп: Цяла цивилизация ще умре тази вечер

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Може ли наистина Иран да бъде „заличен“ за една нощ

Иран постави условия за преговори

Иран постави условия за преговори

Мъж стреля с пистолет край деца в София

Мъж стреля с пистолет край деца в София

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 1 ден
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 1 ден
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 ден
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ЕК с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран</p>

Европейската комисия с позиция за ултиматума на Тръмп към Иран

Свят Преди 11 минути

ЕК: Дипломацията е отговорът

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

България Преди 17 минути

Правосъдният министър успя да внесе предложението в рамките на днешния ден

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България връща на Гърция сърбин от бандата "Розовите пантери"

България Преди 1 час

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Да спиш на пода в къщата на Краля: Как племенникът на Майкъл Джексън се превъплъти в него

Любопитно Преди 2 часа

Джафар Джексън, който влиза в ролята на Краля на попа в предстоящия биографичен филм „Майкъл“, разкри необичайните методи, чрез които се е подготвял за образ

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Шеф Манчев разпалва емоциите в Червен бряг

Любопитно Преди 2 часа

„Кошмари в кухнята“ се превръща в истинска сензация за жителите на града

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Сватбена вечеря и любовни трепети в Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Противоречивата Маргарита отново става част от Кухнята на Ада

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

Откраднаха над тон дизелово гориво от болница

България Преди 2 часа

Предполага се, че извършителите са влезли в обекта през гаражно помещение

<p>Тъкър Карлсън разкритикува Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден</p>

"Отвратително на всяко ниво": Тъкър Карлсън разкритикува Доналд Тръмп за публикаци с нецензурна на Великден

Свят Преди 2 часа

Бившият водещ на Fox News осъди американския президент за това, че "се подиграва" с исляма

Почина българската народна певица Янка Рупкина

Почина българската народна певица Янка Рупкина

България Преди 2 часа

Тя си отиде от този свят след продължително боледуване

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Край на безпаричието: Три зодии се измъкват от финансовия капан

Любопитно Преди 2 часа

През април 2026 г. финансовото положение може да се промени за определени зодиакални знаци след труден период. Това бележи преход към по-стабилна фаза, с нови възможности за доходи и разрешаване на парични въпроси

<p>Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия</p>

Доналд Тръмп: Моята ярост към НАТО започна с Гренландия

Свят Преди 2 часа

"Искаме Гренландия. Те не искат да ни я дадат. И аз казах: "довиждане", избухва американският президент, докато съюзниците отказват да подкрепят войната срещу Иран

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

КС ще разгледа спорното решение на парламента за борба с ценовия шок

България Преди 2 часа

Съдът ще разгледа по същество искането на МС те да бъдат обявени за противоконституционни

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Любопитно Преди 2 часа

Поп иконата сподели емоционално съобщение до феновете си, след като лекари ѝ забраниха да излезе на сцената в Монреал. Певицата се бори с тежка респираторна инфекция, която е влошила състоянието ѝ часове преди шоуто

<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>

Секретна бележка на разузнаването разкри къде е новият лидер на Иран: Моджтаба Хаменей е в критично състояние и не може да управлява

Свят Преди 3 часа

Секретен доклад на САЩ и Израел, виден от The Times, разкрива, че наследникът на Хаменей е в безсъзнание в град Кум. Докато Техеран използва AI видеа за пропаганда, разузнаването твърди, че новият лидер е в тежко състояние и не взема решения

<p>Алтернатива: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия</p>

Алтернатива на Ормузкия проток: Турция откри нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия

Свят Преди 3 часа

Анкара вече е започнала да издава транзитни визи в рамките на новото споразумение

Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

Какво време ни очаква около Великден - температури от минус 2° до 15° в следващите дни

България Преди 3 часа

Максималните температури в сряда ще са между 10° и 15°

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Холандска овчарка и Белгийска Малиноа: по какво се различават

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Подготви двора си за пролетта с мощна безжична косачка-тример 8 в 1

Edna.bg

Ръсел Кроу: Гладиаторът, който никога не слезе от арената

Edna.bg

Ерол Дост с разгромна победа в гласуването за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Стоичков каза за ЦСКА и Милан, и Барселона може да дойде в София

Gong.bg

Доналд Тръмп: Цяла една цивилизация ще умре тази вечер

Nova.bg

Завинаги замлъкна гласът на Янка Рупкина

Nova.bg