Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра с футбола

"Хората, особено от моето семейство, казват: "Време е да спреш. Вече си постигнал всичко. Защо искаш да вкаращ 1000 гола?" Но аз не мисля така. Все още правя добри неща, помагам на клуба си и на националния отбор. Когато приключа, ще бъда удовлетворен, защото дадох всичко от себе си. Нямам още много години във футбола, затова се наслаждавам на всеки миг", заяви 40-годишният Кристиано Роналдо на гала вечерта Portugal Football Globes. Той беше отличен със специална награда.

"Трябва да мисля за настоящето, мач за мач. Очевидно целта пред националния отбор е да отидем на Мондиал 2026 и да го спечелим. Нужно е обаче да подхождаме към всичко стъпка по стъпка", заяви звездата на Ал Насър

"За мен е гордост да играя за Португалия. Винаги чувствам феновете до нас, независимо дали мачът върви добре или зле. Те винаги ни помагат. Сигурен съм, че ще се класираме за световното", каза още той.

"Тази награда? Тя не е за край на кариерата. Виждам я като признание за годините усилия, отдаденост и амбиция. Обичам да печеля, да помагам на новите поколения. Те също ми помагат да поддържам формата и страстта си. Това е, което ме мотивира - да се състезавам с по-младите", допълни португалският национал.

"Преди 20 години исках да изям света. Сега вече не гледам по този начин. Мисленето се променя с възрастта. Моята философия е да живея ден за ден. "Всичко минава толкова бързо, че не можеш да правиш дългосрочни планове. Краткосрочните планове са по-вълнуващи, носят жажда за живот. Това се опитвам да правя - да се наслаждавам на деня, тренировка след тренировка, мач след мач. За останалото - ще видим", завърши Роналдо.