Украйна влиза в най-тежкия режим на тока от месеци след руските удари

П одобряването на ситуацията с прекъсванията на електроснабдяването в Украйна след руската атака в нощта срещу 6 декември може да отнеме седмици. Това предупреди изпълнителният директор на оператора на електропреносната мрежа „Укренерго“ Виталий Зайченко, цитиран от украинското Радио "Свобода“, предаде Укринформ.

"Укренерго": Украинците да се готвят за още прекъсвания на електроснабдяването

"За съжаление прекъсванията на електроснабдяването в повечето региони вече няма да траят 8 часа, а вероятно 12-16 часа. Днес трябваше да имаме графици от 4 до 8 часа, но поради ударите по електроенергийната система продължителността на прекъсванията се увеличи“, обясни Зайченко.

Зеленски с информация за електроснабдяването в Украйна

Екипи работят за подобряване на ситуацията, което обаче вероятно ще отнеме повече време от очакваното, уточни той.

"Ситуацията се очертава като доста тежка и в близко бъдеще, вече не говорим за дни, а за седмици, в които ще е необходимо възстановяване“ на инфраструктурата, каза ръководителят на „Укренерго“.

"Укренерго" разпореди временни прекъсвания на електрозахранването в 12 региона на Украйна

Той добави, че самите потребители могат да подобрят ситуацията, като намалят консумацията си на електроенергия.

В нощта на 5 срещу 6 декември Русия предприе масивен обстрел с ракети и дронове по съоръжения в осем украински области, като засегнати бяха производствени мощности, разпределение и пренос на електроенергия.